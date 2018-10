RasenBallsport Leipzig – Celtic Glasgow 2:0 (2:0)

RB Leipzig darf in der Fußball-Europa-League weiter auf den Einzug in die nächste Runde hoffen. Der Bundesligist von Trainer Ralf Rangnick setzte sich in der Gruppenphase gegen Celtic Glasgow verdient mit 2:0 (2:0) durch. Der Gastgeber aus Leipzig konnte das Spiel innerhalb weniger Minuten für sich entscheiden. Matheus Cunha (31. Minute) und Bruma (35.) trafen vor heimischem Publikum gegen den schottischen Meister.



Rangnick zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir hätten am Ende aber höher gewinnen müssen", sagte der RB-Trainer nach dem Spiel. Für Leipzig war es im dritten Spiel in Gruppe B der zweite Sieg, nur zum Auftakt gegen RB Salzburg hatte es eine Niederlage gegeben. In zwei Wochen geht es zum Rückspiel in den Celtic-Park in Glasgow, dort kann RB Leipzig mit einem weiteren Erfolg die Vorentscheidung auf dem Weg in die K.o.-Phase gelingen.



FC Zürich – Bayer 04 Leverkusen 3:2 (1:0)

Bayer Leverkusen hat die erste Niederlage in der Europa League hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen in den ersten Spielen der Gruppe A unterlagen die Rheinländer beim FC Zürich mit 2:3 (0:1). Zwar konnte Karim Bellarabi die Begegnung mit einem Doppeltreffer (50./53.) für die Leverkusener drehen, nach Treffern von Antonio Marchesano (44.), Toni Domgjoni (59.) und Stephen Odey (78.) jubelte jedoch die Heimmannschaft.



Während der FC Zürich nun mit neun Punkten aus drei Spielen fast schon für die K.o.-Runde qualifiziert ist, muss Bayer in den kommenden Spielen erfolgreich sein, um weiterzukommen. Für das Team von Trainer Heiko Herrlich stehen jedoch auch in Deutschland schwere Spiele an: Am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen Werder Bremen und am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.