Wer spielt wann gegen wen?

Bitte wieder Herzchen verteilen. Man kann nie zu viel Liebe geben.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Augsburg. Der BVB hat am Mittwoch in der Champions League gegen Monaco ein inzwischen typisches Spiel hingelegt. Eine Zeitlang sah es gar nicht besonders aus, was er da zeigte. Doch es wurde immer auf-, geradezu erregender. Geduld ist gefragt, der BVB des aktuellen Jahrgangs kommt in der zweiten Halbzeit. Allein zwölf Tore, also im Schnitt vier, schoss er in den letzten drei Spielen zwischen der 46. und 94. Minute. So fielen auch gegen Monaco alle nach dem Seitenwechsel, 3:0 gewann der Tabellenführer der Bundesliga durch drei nette Spielzüge. Insbesondere dem 18-jährigen Engländer Jadon Sancho schaut man gerne zu. Er bereitete das erste Tor vor, einen Tag später wurde er erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Überhaupt ist die Dortmunder Elf größtenteils eine Art europäische U23. Die Spieler kommen aus Frankreich, der Schweiz, England, Spanien, Belgien, Dänemark, Portugal, Polen – und manche, aber wirklich nur manche, aus Deutschland. Manchmal ist der Kapitän Marco Reus der einzige, der auf dem Platz steht. Noch ist der Dortmund-Fan vorsichtig euphorisch, die vergangenen Jahre haben ihn das gelehrt. Und die Augsburger, traditionell ein offensiv ausgerichtetes Team, spielen ja auch noch mit. Sie haben nur ein Tor weniger geschossen als die Bayern.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hannover gegen Stuttgart. Die beiden Landeshauptstädte stiegen 2017 gemeinsam auf. 96 spielte eine gute Hinrunde, der VfB eine sehr gute Rückrunde. Mit dem Abstieg hatten sie in der Vorsaison nichts zu tun. Aktuell geht bei beiden nicht viel. Stuttgart glückte, immerhin, ein Dusselsieg gegen Bremer in Unterzahl. Hannover gewann als einziger Bundesligist noch gar nicht. Am Samstag trifft also der Tabellenletzte auf den -drittletzten, nur Schalke steht noch zwischen ihnen. Nun sind erst sechs Spieltage rum, doch vielleicht gilt ja auch für die beiden Traditionsvereine die alte Regel: Das zweite Jahr ist immer das schwierigste.

Wer steht im Blickpunkt?

Claudio Pizarro, seit diesem Mittwoch 40 Jahre jung. Spielt Werders Silver Surfer am Freitagabend gegen Wolfsburg, wäre das sein 451. Bundesligaeinsatz. Aufgestellt wird er durch seinen Trainer Florian Kohfeldt, der heute 36 Jahre alt wird. Hoffnungsvoll schauen Männer in den Dreißigern zu Pizarro auf, denn älter und zugleich schöner zu werden ist ein Privileg. Pizarro selbst, dessen erneute Anstellung in Bremen von manchen als milde Altersgabe belächelt wurde, will den Hinweis auf das Alter gar nicht so oft hören, lieber weiter Tore machen. Als er zum ersten Mal in der Liga auflief, am 28. August 1999, waren drei seiner aktuellen Teamkollegen noch gar nicht geboren. Auch dass er noch als aktiver Profi Pläne für eine bayerische Raumfahrtmission erleben darf, hätte er wohl kaum gedacht.

Unnützes Wissen: Claudio #Pizarro ist der letzte aktive Bundesliga-Profi, der SDI und Bavaria One miterlebt hat #werder #fcbayern #csu — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) 5. Oktober 2018

Pizarro schreibt auch selbst Geschichte: Nur neun Spieler standen jemals in der Bundesliga auf dem Feld, die die 40 überschritten hatten, vor allem Torhüter. Eine Ausnahme war Klaus "Tanne" Fichtel, der nun Pizarro gratulierte: "Vor ihm kann ich nur den Hut ziehen", sagte der heute 73-jährige frühere Schalke-Profi. Fichtel kickte noch mit 43 in der Bundesliga. Macht Pizarro so weiter, hat er bald ein ähnlich rührendes Video über seine Karriere am Start wie Fichtel, der bis heute der älteste aktive Bundesligaprofi geblieben ist.