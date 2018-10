Nach der Niederlage am Samstag fragte ein holländischer Journalist Joachim Löw, ob das 0:3 eines seiner letzten Spiele als Bundestrainer gewesen sei. Löw verstand die Frage zunächst nicht, oder er tat bloß so. Dann wollte er den peinlichen Moment mit einem coolen Blick überspielen, der jedoch seine Wirkung verfehlte. In besseren Zeiten konnte Löw seine Zuhörer schon mal zum Lachen oder Schmunzeln bringen. Diesmal fragten sie sich bloß, was er ihnen mitteilen wollte. Dann sagte Löw: "Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner."

Diesen Satz kennt man eigentlich aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga, von einem Weltmeistertrainer ist man ihn nicht gewohnt. Den Umgang mit der Frage nach seiner Zukunft muss er erst lernen. Mehr als zwölf Jahre ist er Cheftrainer der Nationalmannschaft. Stets gewann er viel öfter, als er verlor. Wer ihn an der Seitenlinie der Nationalmannschaft jedoch noch mal sehen will, sollte an diesem Dienstagabend den Fernseher einschalten. Es ist vermutlich nicht die wahrscheinlichste Variante, doch es ist durchaus möglich, dass im Stade de France Löws Ära zu Ende geht.

Hohe Niederlagen wie gegen die Holländer, die nicht mal zur Weltspitze zählen, kann sich Löw jedenfalls nicht mehr viele erlauben, vielleicht gar keine mehr. Noch eine Klatsche gegen die stärkeren Franzosen, die Weltmeister, könnte zumindest seine Entlassung in nicht allzu weiter Zukunft einleiten.

Dass es in Paris zum Showdown für Jogi kommen konnte, hat natürlich tiefere Ursachen als die Niederlage in Amsterdam, bei der die deutsche Elf angesichts des Spielverlaufs durchaus ein besseres Ergebnis hätte erzielen können. Es ist die Blamage von Russland, die Löws Weltmeisterbonus aufgezehrt hat. Man könnte auch andersrum sagen: Dass ein Bundestrainer ein WM-Vorrundenaus überhaupt überstehen kann, dafür muss er schon einen großen Titel gewonnen haben. "Ich war wie viele andere Leute überrascht, dass er seinen Job behalten hat", sagte jüngst Michael Ballack.



Die Old Five

"Manchmal funktioniert es einfach nicht mehr, wenn jemand so lange mit einer Mannschaft zusammen ist wie er", sagte Ballack darüber hinaus. Nach der WM kam Löw mit der Andeutung davon, einen Neuanfang in die Wege zu leiten. Weniger Arroganz, mehr Fleiß, so lautete seine Botschaft auf der mehrstündigen Pressekonferenz in München Ende August. Zunächst ließ es sich auch gar nicht so schlecht an. Einem 0:0 gegen Frankreich folgte ein 2:1-Sieg gegen Peru.



Doch wie das so ist mit den guten Vorsätzen: Sie sind schnell vergänglich. Die Niederlage in Amsterdam ließ darauf schließen, dass sich seit der Niederlage gegen Südkorea in Kasan nicht viel oder sogar nichts verbessert hat.

Die größten Zweifel löst Löw dadurch aus, dass er an seinen fünf Weltmeistern aus der Elf von Rio festhält. Am unstrittigsten ist noch Toni Kroos, auch wenn der Spielmacher von Real Madrid in der Nationalelf momentan nicht glänzt. Doch gehört nicht mehr viel dazu, Jérôme Boateng auszuspielen, zumindest wenn er in der derzeitigen Verfassung ist. Mats Hummels bekommt Probleme, wenn es schnell wird. Selbst Manuel Neuer steht zurecht infrage. Und Thomas Müller lässt weiterhin auf sein Comeback als Torjäger warten. In Amsterdam schien er einmal von einer Chance derart überrascht, dass er sogleich danebenschoss. Keiner der Old Five gibt das Versprechen ab, den deutschen Fußball bei der EM 2020 zu neuen Höhen zu führen, geschweige denn bei der nächsten WM, die erst im Winter 2022 stattfindet.