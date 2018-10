Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League ihr Auswärtsspiel in den Niederlanden mit 0:3 (0:1) verloren. Abwehrchef Virgil van Dijk schoss in der 30. Minute das Führungstor. Memphis Depay (86.) und Georginio Wijnaldum (90.+3) legten kurz vor Schluss noch einmal drauf. Es ist die erste deutsche Niederlage gegen die Niederlande seit 16 Jahren.



Das Team von Bundestrainer Joachim Löw steht nun nach den Hinspielen in seiner Nations-League-Gruppe als Tabellenletzter mit einem Punkt hinter Frankreich (4) und den Niederlanden (3). Beim Rückspiel gegen Frankreich am Dienstag in Paris steht die Nationalmannschaft damit unter Siegzwang. Ansonsten ist eine Teilnahme am Finalturnier passé.

Zwar setzte die DFB-Elf über die linke Seite gute Akzente. Doch entweder war Timo Werner (15.) im Abschluss zu überhastet oder Thomas Müller vergab gute Möglichkeiten wie nach einem Can-Pass (38.). Bei der besten deutschen Chance scheiterte Müller in seinem 97. Länderspiel an Oranje-Schlussmann Jasper Cillessen (18.).

Beim ersten Gegentor zeigten sich die Schwächen der deutschen Offensive. Neuer segelte an einer Ecke vorbei. Hummels und Jonas Hector behinderten sich beim Kopfball von Ryan Babel gegenseitig und van Dijk konnte den Lattenabpraller unbedrängt einköpfen. Pech hatte die DFB-Elf, dass nach einem Foul von Dumfries an Matthias Ginter der Elfmeterpfiff ausblieb. Jeweils nach Ballverlusten von Julian Draxler setzten Depay und Wijnaldum die Schlusspunkte.



Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Holland, der ersten gegen den alten Rivalen seit 16 Jahren, dürfte auch der Druck auf den Bundestrainer wieder wachsen. Nach dem WM-Aus hatte Deutschland im ersten Spiel des neu geschaffenen Wettbewerbes gegen die Franzosen in München ein Unentschieden erkämpft und Hoffnungen auf einen erfolgreichen Neuanfang geweckt.

Abstieg in die B-Liga droht

An dem neuen Wettbewerb nehmen alle 55 Uefa-Mitgliedsverbände in vier Ligen teil. In der Liga A, in der auch das deutsche Team spielt, konkurrieren die zwölf in der Weltrangliste bestplatzierten Nationalmannschaften des Verbands. Deutschland trifft in seiner Gruppe innerhalb der Liga A in Hin- und Rückspiel auf Frankreich und die Niederlande. Nach Hin- und Rückspielen steht im November fest, wer mit den drei anderen Gruppensiegern im Juni 2019 um den Nations-League-Sieg spielt. Die Gruppenletzten steigen zur nächsten Auflage im Jahr 2020 in die B-Liga ab.