Der Hamburger SV hat seinen Trainer Christian Titz entlassen. Nachfolger wird Hannes Wolf, wie der Verein mitteilte. Man ziehe die Konsequenzen aus der sportlichen Entwicklung, hieß es vom Vorstand. "Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden", sagte Sportchef Ralf Becker laut Mitteilung.

Titz war im März vom Nachwuchstrainer zum Chefcoach befördert worden. Trotz eines starken Schlussspurts hatte er den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga nicht verhindern können. Mit einer stark veränderten Mannschaft strebt der HSV den sofortigen Wiederaufstieg an. Doch vor allem in den Heimspielen enttäuschte das Team zuletzt. Titz geriet in den vergangenen Wochen mehr und mehr in die Kritik. Der HSV befindet sich nach zehn Spieltagen in der zweiten Fußball-Bundesliga auf Rang fünf.

Wird neuer Trainer des HSV: Hannes Wolf © Marijan Murat/dpa

Wolf wird seine Arbeit nach Angaben des Vereins bereits am heutigen Nachmittag aufnehmen. Der 37-Jährige, der 2017 mit dem VfB Stuttgart die Zweitliga-Meisterschaft gewonnen hatte, werde die Mannschaft am Mittwoch zur ersten Trainingseinheit bitten.