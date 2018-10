In unmittelbarer Nähe des Stadions des englischen Fußballclubs Leicester City ist der Hubschrauber des Vereinsbesitzers verunglückt. Laut britischen Medien stürzte der Helikopter von Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha auf dem Parkplatz neben dem King Power Stadion ab und ging in Flammen auf.



Beim Sender Sky News berichteten Augenzeugen von einem riesigen Feuerball. Auf Bildern waren Flammen auf dem Parkplatz zu sehen.

Der Hubschrauber war kurz zuvor im Stadion gestartet. Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors. Die Maschine habe sich daraufhin wie ein Kreisel gedreht uns sei unkontrolliert abgestürzt.

Unklar war, wie viele Personen sich an Bord des Helikopters befanden und ob Vichai selbst unter den Passagieren war. Der thailändische Milliardär lässt sich üblicherweise nach Heimspielen von Leicester City aus dem Stadion fliegen. Der Hubschrauber landet dafür regelmäßig am Mittelkreis. Leicester City hatte am Samstagabend ein Ligaspiel gegen West Ham United bestritten (1:1).



Vichai ist Eigentümer der thailändischen Duty-Free-Kette King Power. Der Milliardär hatte den damaligen Zweitligisten Leicester City 2010 übernommen und seither viel Geld in den Verein investiert. Unter seiner Führung gelang der Aufstieg in die Premier League und der sensationelle Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2016.