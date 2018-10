Wer spielte wie gegen wen?

Es war ein Kantersieg, den Sie, verehrte Leserinnen und Leser, den Bremern bescherten. 6.295 Herzen schenkten Sie denen, nur 1.457 den Leverkusenern. Das wird Werder sicher trösten.





Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

El Clásico. FC Barcelona schlug Real Madrid 5:1. Die erste Halbzeit gehörte Barca, mit 2:0 ging es in die Pause. Dann drehte Real auf, kam auf 1:2 heran, traf noch den Pfosten. In der Schlussphase wiederum zerlegte der Meister den Champions-League-Sieger mit drei weiteren Toren. Das Spiel gab Reals Probleme in dieser Saison zu erkennen, die dem Trainer Julen Lopetegui zum Verhängnis werden dürften. Wahrscheinlich wird ihn der Italiener Antonio Conte ablösen. Das Spiel war am Ende zwar nicht mehr spannend, aber irgendwie sieht spanischer Fußball anders aus als deutscher. Besser halt.

Am ehesten überzeugten in Deutschland an diesem Bundesliga-Spieltag noch die Leverkusener, die endlich ihre großen stillen Reserven hoben. Karim Bellarabi, Julian Brandt, Kevin Volland und Kai Havertz tranchierten die Bremer mit geradlinigen Angriffen. Sechsmal trafen die Leverkusener. Zwischendurch, wie galant, ließen sie Werder von 0:3 auf 2:3 herankommen und dem 40-jährigen Claudio Pizarro ein Erfolgserlebnis, um es spannend zu machen. Und dann mit drei weiteren Treffern zurückzuschlagen. Vor der Saison wäre ein Auswärtssieg Bayers in Bremen keine Überraschung gewesen. Jetzt schon. Die Werderaner, die sich die Qualifikation zum Europapokal zum Ziel gesetzt haben, hatten bislang die Erwartungen übertroffen. Doch dieser Sonntagabend war eine erdrutschartige Niederlage, eine schwere Schlappe, ein Denkzettel für die Grünen von der Weser, die von Heiko Herrlichs Elf mit einer schallenden Ohrfeige abgestraft wurden.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leipzig gegen Schalke. Puh, das sollen zwei der besten deutschen Mannschaften gewesen sein?! Das war immerhin Europa gegen Champions League. Das war jedoch auch schlichte Kost, wildes Gerenne, Verhindererfußball. Für RB war es das zweite 0:0 hintereinander. Und der FC Schalke verzichtete gänzlich auf Spielkultur, übrigens auch auf Schüsse auf das Tor. Seine Passquote betrug 56 Prozent und selbst wer nicht viel auf Statistiken gibt, muss zugeben, dass diese Zahl ganz gut die Bemühungen der Gäste an diesem Nachmittag beschrieb. Schalke spielt zurzeit Fußball, als würde jemand mit geschlossenem Mund singen. Nach dem 90-minütigen Kampf sagte der Sky-Experte Didi Hamann über Domenico Tedescos Elf: "Wenn das der Anspruch sein soll, können wir den Laden zusperren. Das war unterirdisch und blamabel." Doch das letzte Wort hatte der Schalker Trainer. Er gab den Fehlpass als Strategie aus.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Videoschiedsrichter. Die haben durch ihre Entscheidungen an diesem Spieltag erneut die Vor- und Nachteile der neuen Technik offenbart: Einerseits funktioniert sie bei messbaren, also objektiven Urteilen. So wurde ein Elfmeter für Dortmund zurecht zu einem Freistoß degradiert, weil Marco Reus außerhalb des Strafraums gefoult worden war. Andererseits – und das ist das Problem – sehen Fouls und auch Handspiele in der Glotze, in der Zeitlupe oft anders aus als auf dem Platz. Etwa die Rote Karte gegen Stuttgarts Emiliano Insúa, nach Sicht der Bilder verhängt, war hart, aber noch vertretbar. Schon weniger das Handspiel des Hannoveraners Genki Haraguchi, das war eher ein "Fernsehelfer", wie die Schiris sagen. Vor allem das angebliche Foul Robert Lewandowskis, das der Videoassistent Felix Zwayer gesehen haben will und das dazu führte, das Bayern-Tor abzuerkennen, war schräg. Der Videobeweis ist nicht mehr so fehlerhaft wie im Vorjahr, aber den Beweis, dass er den Fußball in der Summe gerechter macht, hat er noch nicht geführt.