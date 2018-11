Hannover 96 – VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)

Hannover 96 hat das Niedersachsen-Derby der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg für sich entschieden. Das Team von Trainer André Breitenreiter gewann am Freitagabend mit 2:1 (1:0) und beendete eine Serie von zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen.

In der 31. Minute brachte Linton Maina die Hannoveraner in Führung. Nach der Pause vertat Wolfsburg mehrere Großchancen. In der 62. Minute foulte William de Asevedo Furtado den Hannoveraner Marvin Bakalorz im Strafraum – und Ihlas Bebou traf vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Wout Weghorsts Anschlusstor (82.), ebenfalls per Strafstoß, war für die Gäste zu wenig.

Als Tabellen-16. hat das 96-Team nun nur noch drei Punkte Rückstand auf die Wolfsburger, die Elfter sind und nur einen Sieg aus den vergangenen neun Liga-Spielen holten.