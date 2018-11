Im Januar war Marc Bartra im Gerichtssaal. Eigentlich wollte er nicht, sagte sein Anwalt damals. Bartra wollte Sergej W. nicht begegnen, der Anwalt überredete Bartra. Der junge Spanier, Fußballprofi, Nationalspieler, ein erfolgreicher Mann, den lange wenig erschüttern konnte, rückte unruhig auf dem Stuhl hin und her, auf dem er als Zeuge Platz nahm.



Über seinen Anwalt ließ er solche Sätze verlesen: "Ich hatte Angst um mein Leben und dass ich meine Familie nie wiedersehen würde. Es war furchtbar." Und: "Der Anschlag hat mein Leben verändert und es fällt mir heute noch schwer, darüber zu reden." Oder: "Ich habe die Sache bis heute nicht verarbeitet. Ich habe auch immer wieder den gleichen Albtraum."

Anschlag auf Mannschaftsbus - Lange Gefängnisstrafe für Sergej W. Der Attentäter auf den BVB-Bus wurde des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Er wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt, die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert. © Foto: Marcel Kusch/dpa

Sergej W., ein dünner, blasser Mann, der beinahe den gesamten Prozess zu Boden schaute und die Hände im Schoß faltete, wurde am Dienstag zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Elektriker am Abend des 11. April 2017 drei selbst gebastelte, mit 90 fingerlangen Metallbolzen versehene Bomben zündete, um aus Habgier die Profimannschaft von Borussia Dortmund zu töten. Versuchter Mord in 28 Fällen.



Einer der Stifte bohrte sich in die Kopfstütze eines Sitzes. Marc Bartra zog sich einen Bruch im rechten Handgelenk zu und hatte Glasstücke im Arm stecken. Ein Polizeibeamter, der auf dem Motorrad dem Bus vorausfuhr, erlitt ein Knalltrauma und ist bis heute dienstunfähig.



Bomben nicht beherrschbar

W. wollte mit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus, der gerade auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel gegen den AS Monaco war, einen Kurssturz der BVB-Aktie herbeiführen. Zuvor hatte er mit geliehenem Geld Optionsscheine gekauft, mit denen er auf einen sinkenden Kurs wettete. Das hätte ihm bis zu einer halben Million Euro eingebracht.

Damit klärte das Gericht die Frage, die über dem Prozess stand: Wollte Sergej W. töten oder nicht? Er selbst gestand die Tat schnell, behauptete aber, die Sprengsätze seien absichtlich so konzipiert worden, dass niemand zu Schaden kommen sollte. Der mittlere und potenziell gefährlichste Sprengsatz war zu hoch angebracht worden und flog über den Bus hinaus. Ein Gutachter jedoch erklärte im September, dass solche Bomben für Laien nicht beherrschbar seien und man deswegen auch nicht planen könne, ein Ziel nicht zu treffen.