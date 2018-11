Borussia Dortmund - FC Brügge 0:0

Borussia Dortmund und der FC Brügge haben sich Unentschieden getrennt. Auch wenn Dortmund damit ins Achtelfinale Champions League einzieht, ist die gute Ausgangsposition im Kampf um den Gruppensieg ist nach der Punkteteilung mit Brügge dahin. Am 11. Dezember muss der BVB im letzten Gruppenspiel nicht nur in Monaco gewinnen, sondern benötigt auch noch Schützenhilfe von Brügge gegen Atlético Madrid.

Verändert auf fünf Positionen hatte das Dortmunder Spiel nicht das Tempo und die Brillanz der letzten Wochen, trotzdem waren die Schwarz-Gelben gegen tiefstehende Belgier klar tonangebend. Die größte Chance in den ersten 45 Minuten vergab Marco Reus, als er frei durch war und den Ball um Zentimeter neben das Tor setzte. So wirkte Lucien Favre auf der Trainerbank nicht wirklich zufrieden, wenngleich von den Gästen keine Gefahr ausging. Dabei hätte der belgische Meister schon gewinnen müssen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Doch bis auf einen Schuss von Sofyan Amrabat, der weit neben das Tor ging (25.), war von der Elf von Ivan Leko lange nichts zu sehen.

Auch in der zweiten Halbzeit fiel dem BVB lange Zeit trotz hohen Ballbesitz-Anteilen wenig ein, um das gegnerische Verteidigung zu überwinden. Den Angriffen mangelte es an Tempo und Kreativität. Die erste Chance gehörte wieder Christian Pulisic nach Vorarbeit von Reus, doch danach war wieder lange Leerlauf im BVB-Spiel. So wurden die 66.099 Zuschauer im ausverkauften Signal Iduna Park zunehmend ungeduldig, erst recht als Wesley den ersten gefährlichen Schuss absetzte (74.). Auch die Einwechselung von Jadon Sancho brachte schließlich nichts mehr ein.

FC Porto - Schalke 04 3:1

Trotz 1:3-Niederlage gegen den FC Porto hat Schalke 04 das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Chance auf den Gruppensieg haben die Schalker allerdings mit einem schwachen Spiel vertan. Das Spiel gegen Moskau ist für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco somit sportlich ohne Bedeutung.



Porto war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Bei zwei guten Chancen durch Distanzschüsse von Danilo Pereira (15.) und Moussa Marega (19.) reagierte Fährmann glänzend. Die Schalker, mit fünf Änderungen in der Startelf nach dem 5:2-Sieg in der Bundesliga gegen Nürnberg, blieben zurückhaltend. Die Abwehr ließ zwar nach den beiden frühen Möglichkeiten bis zur Pause wenig zu, doch Torgefahr ging vom Tedesco-Team in den ersten 45 Minuten keine aus.



Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Héctor Herrera am starken Fährmann scheiterte. Wenig später war auch der beste Schalker chancenlos. Nach einer Flanke von Óliver ließ Éder Militão mit seinem Kopfball Fährmann keine Abwehrmöglichkeit und traf für Porto (52.). Kurz darauf vollendete Jesús Corona nach Doppelpass mit Yacine Brahimi zum verdienten 2:0 (55.). Die ersatzgeschwächten Gäste aus Gelsenkirchen konnten sich bei ihrem starken Schlussmann Ralf Fährmann bedanken, dass es nicht noch mehr Gegentore wurden. Nabil Bentaleb gelang mit einem verwandelten Handelfmeter nur der zwischenzeitliche Anschluss (88.).