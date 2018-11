Schalke 04 – Galatasaray 2:0 (1:0)

Guido Burgstaller und Mark Uth haben dem FC Schalke 04 mit ihren Premieren-Treffern in der Champions League den Weg ins Achtelfinale geebnet. Der Österreicher Burgstaller nutzte einen Patzer von Torhüter Fernando Muslera schon in der 4. Minute zur Führung des Fußball-Bundesligisten, ehe Uth (57.) den 2:0-Treffer gegen Galatasaray Istanbul machte. Nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit dem türkischen Meister hat der Revierclub vor den beiden abschließenden Gruppenspielen gute Aussichten, erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in die K.-o.-Runde der Königsklasse einzuziehen.

Schalke hat nun acht Punkte – vier mehr als Istanbul – und kann mit zwei Unentschieden oder bereits mit einem Sieg am 28. November gegen FC Porto ins Achtelfinale einziehen.

Atlético Madrid – Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League verpasst. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga verlor 0:2 gegen Atlético Madrid. Damit endete vier Tage vor dem Liga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München auch die Erfolgsserie von zuvor 15 Pflichtspielen ohne Niederlage unter dem neuen Trainer Lucien Favre. Saul Niguez (33. Minute) und Antoine Griezmann (80.) erzielten die Treffer für die Spanier.

Dennoch bleibt der BVB mit neun Punkten Tabellenführer der Gruppe A und kann bereits mit einem Unentschieden im nächsten Spiel gegen den FC Brügge am 28. November den Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-Königsklasse schaffen.