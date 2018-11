FC Bayern München – Benefica Lissabon 5:1 (3:0)

Nach starker Kritik von Uli Hoeneß hat Trainer Nico Kovač mit seiner Mannschaft einen klaren Sieg eingefahren und so ein deutliches Zeichen gesetzt: Der FC Bayern München gewann 5:1 (3:0) gegen Benefica Lissabon und hat damit das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Tore für die Münchner schossen Arjen Robben (13., 30.), Robert Lewandowski (36., 51.) und Franck Ribéry (76.). Den Treffer für Lissabon erzielte der Portugiese Gedson Fernandes (46.) unmittelbar nach der Halbzeitpause.



Die Münchener Mannschaft präsentierte sich auf dem Platz als funktionstüchtige Einheit. Diesmal war das Gegentor kurz nach der Pause durch den eingewechselten Fernandes nur ein Schönheitsfehler an einem auch für Bayerns Vereinschefs erfreulicheren Abend auf der Tribüne. Das letzte Gruppenspiel bestreitet der FC Bayern am 12. Dezember gegen Ajax Amsterdam, das ebenfalls schon sicher im Achtelfinale steht. Mit 13 Punkten geht es den Bayern bei Amsterdam (11 Punkte) nur noch um den Gruppensieg.

Kovač reagierte auf die Kritik aus der Bayern-Bosse mit taktischen Mitteln: Leon Goretzka bildete mit Joshua Kimmich eine defensive Doppel-Sechs. Stabilität sollte gewonnen, die Anfälligkeit bei schnellen Gegenstößen endlich abgestellt werden. Thomas Müller konnte davon in einer Rolle als Spielmacher und verkappter zweiter Stürmer mit mehr Freiheiten agieren. Entscheidend war aber nicht die Taktik, sondern die Mentalität. Die Bayern waren wieder konzentriert. Die komplett veränderte Körpersprache dürften auch Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge selbst oben in der Ehrenloge deutlich gesehen haben.

Benfica, das einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung benötigt hätte, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase der Champions League zu haben, riskierte dennoch wenig. Wenn es die Portugiesen mal schneller angehen ließen, war Manuel Neuer zweimal als Torwart-Libero außerhalb des Strafraums zur Stelle, einmal grätschte David Alaba den Ball ins Aus.



TSG 1899 Hoffenheim – Schachtar Donezk 2:3 (2:2)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat in der Champions League den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor im vorletzten Gruppenspiel 2:3 (2:2) gegen Schachtjor Donezk. Jetzt geht es für die Kraichgauer am 12. Dezember bei Manchester City nur noch um die Teilnahme an der Zwischenrunde der Europa League. Dafür muss Hoffenheim beim englischen Meister aber gewinnen und Donezk gegen Olympique Lyon verlieren.

In einer unterhaltsamen und temporeichen Partie in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena schockten die Ukrainer den Bundesligisten mit zwei frühen Gegentoren durch die Brasilianer Ismaily (14. Minute) und Taison (15.). Aber die Hoffenheimer Andrej Kramarić (17.) und Steven Zuber (40.) glichen noch vor der Pause aus. Die letzte halbe Stunde musste die TSG in Unterzahl bestreiten, weil Adam Szalai nach zwei Fouls innerhalb von zwei Minuten die Gelb-Rote Karte sah (60.). In der Nachspielzeit traf Donezks Taison (90.+3) noch zum Endstand und schoss die Hoffenheimer damit ins Aus.

Die Hoffenheimer begannen das Spiel mutig und offensivfreudig, kassierten aber durch einen Doppelschlag das frühe 0:2 für Donezk. Die Zuschauer bekamen den erwarteten Schlagabtausch zu sehen – und die erhoffte Reaktion der Hoffenheimer auf den fatalen Fehlstart. Schon zwei Minuten nach dem 0:2 spielte Ishak Belfodil einen Pass auf Kramaric, der mit einem Heber über Schachtjor-Schlussmann Pjatow hinweg den Anschlusstreffer erzielte. Zuber erzielte kurz vor der Halbzeitpause per Kopf aus rund elf Metern den verdienten Anschlusstreffer (40.) für die Hoffenheimer.

Die zweite Hälfte begann etwas verhaltener als die erste, ihre Chancen konnten die Hoffenheimer zunächst nicht nutzen. Eine halbe Stunde vor Schluss schwächten sich die Gastgeber selbst, als sich Szalai innerhalb kürzester Zeit zwei ebenso heftige wie unnötige Fouls leistete und zurecht frühzeitig vom Platz musste.