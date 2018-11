Wie ging es aus?

3:0, der höchste deutsche Sieg in diesem Jahr. Stand auch schon zur Halbzeit so, 45 Minuten hätten bei diesem Testspiel gereicht.

Ach?

Recht bald, nach acht Minuten, spielten Thilo Kehrer und Serge Gnabry Manchesters Leroy Sané frei, damit der zum ersten Mal für Deutschland traf. Hätte Löw, wenn er Sané denn mitgenommen hätte, eventuell schon ein halbes Jahr eher und einige Kilometer weiter östlich haben können. Doch Bundestrainer leben nicht im Konjunktiv und das erste Mal und dann noch in Leipzig, es gibt Schlimmeres. Beim zweiten Tor verlängerte Antonio Rüdiger eine Ecke vor die Schrankfüße von Niklas Süle. Der schob elegant ein. Kurz vor der Pause legte Kai Havertz noch wunderschön steil auf Gnabry, der den Endstand besorgte. In der zweiten Halbzeit wurden nur noch Spieler ein- und ausgewechselt, in dieser Statistik trennte man sich am Ende 6:6.

Manche sprechen jetzt von einem Umbruch, weil Mats Hummels und Thomas Müller auf der Bank blieben und nochmal überlegen durften, wie oft ihnen die Borussen vor Kurzem entwischt sind. Der Auftritt erinnerte ein wenig an den Confederations Cup 2017, bei dem ein ähnlich junges Team das Turnier gewann. Was damals noch ein Test war, den man sich erlauben konnte, ist jetzt unvermeidbar. Und hätten die Russen mitgespielt, könnte man den Generationswechsel etwas besser beurteilen. So aber war es lediglich ein erfolgreiches Testspiel gegen einen äußerst schwachen Gegner.

Wer überzeugte?

Vielleicht wird es der Abend sein, an dem man sich an den ersten großen Auftritt von Kai Havertz erinnern wird. Leverkusens Mittelfeldmann, 19 Jahre jung, dirigierte in seinem zweiten Länderspiel das Spiel nach vorne und das sah dann schon ganz schick aus. Vor dem 3:0 zog er das Tempo kurz an, legte den Ball so perfekt auf Serge Gnabry, dass Mesut Özil in seinem Londoner Wohnzimmer die Szene wohl kurz nachspielte. Tatsächlich hat Havertz ähnliche Anlagen: Er ist wendig, kann einem Spiel Tempo verleihen, wenn es das braucht, und abbremsen, wenn es sein muss. Der Ball ist auch ein sehr guter Freund von ihm. Kurz: Er ist derzeit das größte deutsche Talent. Sein Marktwert liegt bei 55 Millionen Euro. Jetzt bloß kein Foto mit Erdoğan. Oder mit Alice Weidel. Am besten gar kein Foto.

Was war mit den Russen los?

Eigentlich waren die in guter Verfassung angereist: Seit der erstaunlich euphorischen WM im eigenen Land und dem Viertelfinal-Aus gegen Kroatien ging kein Spiel mehr verloren. Wahrscheinlich steigen die Russen in der Nations League in die Liga auf, aus der die Deutschen am Montag vielleicht absteigen. Allerdings steckt auch das Team im Umbruch: In Igor Akinfejew, Sergej Ignaschewitsch und Juri Schirkow haben sie nach der WM viele Jahre Erfahrung verloren. Sie wurden durch den Russlanddeutschen Konstantin Rausch und den früheren Deutschen Roman Neustädter ersetzt. Die WM hatten beide noch verpasst. Russlands WM-Helden, Artjom Dsjuba, Denis Tscheryschew, Mário Fernandes und Aleksandr Golovin fehlten verletzt und damit auch jegliche Freude am Spiel. Es war, wie unsere Schachfreunde wissen, die russische Verteidigung, die ohne Läufer stattfindet. Jedenfalls mussten die Russen an diesem Abend keine auffälligen Laufwerte erklären, wie noch bei der WM. Und: ein halbvolles Stadion und kaltes Wetter. Für die Russen war es ein Heimspiel.

War es wirklich so leer?

35.000 Zuschauer kamen dann doch. Die Höhepunkte: eine Laola-Welle, Papierflieger auf die Eckenschützen und ein russischer Flitzer, um den sich erst nach etwa einer Minute die Ordner kümmerten. Das muss die neue Fannähe des DFB sein.