Wer spielte wie gegen wen?

RB Leipzig – TSG Hoffenheim 2:0

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 0:5

Holstein Kiel – SC Freiburg 2:1

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg 0:3

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg 4:6 n. E.

Borussia Dortmund – Union Berlin 3:2 n. V.

1. FC Köln – FC Schalke 04 6:7 n. E.

Weiche Flensburg – Werder Bremen 1:5

Was war die Lehre dieses Pokalspieltags?

Elfmeterschießen ist nicht nur Glückssache, sondern will gelernt sein. Meist gewinnen ja Brasilien, Deutschland, Bayern München. So kam es auch in diesem Sechzehntelfinale zweimal zum Showdown vom Punkt. Beide Male gewann der Bundesligist gegen den Unterklassigen. Der FC Schalke siegte nach einem 1:1 beim Zweitligisten Köln auf diese Weise, schon sein Tor im regulären Spiel resultierte aus einem Elfmeter. Den entscheidenden Elfer verwandelte Mark Uth, der wegen Handspiels eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz gehört hätte.

Und der Drittligist Rostock war spielerisch gleichwertig, hatte sogar mehr Chancen als der 1. FC Nürnberg, der sich nur zwei erspielte, die aber reinmachte. Mit dem 2:2 ging es ins Elfmeterschießen, und da hatte Hansa keine Chance. Auch weil der FCN-Keeper Christian Mathenia, der schon während der 120 Minuten seine Elf im Spiel gehalten hatte, einen Schuss parierte und die Schützen des Gegners mit Spielchen aus dem Konzept brachte. Denn natürlich stimmt ebenso: Auch Elferhalten will gelernt sein.



Die Partie Dortmund gegen Union war auch kurz vorm Elfmeterschießen. Lucien Favre hatte den Ersatzspielern Julian Weigl, Ömer Toprak und Shinji Kagawa die Chance gegeben. Erst in der 120. Minute fiel der 3:2-Siegtreffer für den BVB – durch einen, natürlich, Strafstoß von Marco Reus.

Gab es wieder keine Überraschung?

Doch. Freiburg verlor beim Zweitligisten Holstein Kiel, trotz sehr früher Führung.

Was lief im Fernsehen?

Es ist ja immer ein Politikum, welches Spiel die Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Auch dieses Mal führte die Entscheidung der Verantwortlichen zu Kritik. Am Dienstag zeigte die ARD Rödinghausen gegen die ewigen Bayern, am Mittwoch das Duell Leipzig gegen Hoffenheim, das der eingewechselte Abseitswerner mit zwei Toren für RB entschied. Kaum mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich das im Stadion antun. Es mag sportliche Gründe für die Begegnung gegeben haben, doch auch in dieser Hinsicht hatte sie wenig zu bieten, wenn man von den vielen technischen Fehlern absieht. Vor allem Hoffenheim enttäuschte, verlor wie schon vor wenigen Wochen gegen Leipzig. Julian Nagelsmann kann gegen seinen künftigen Chef Ralf Rangnick offenbar nicht gewinnen.

Als Fieldreporter erlebten die ARD-Zuschauer übrigens René Kindermann, einen Veranstalter von Biathlonwettbewerben.

Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, meinten einige Kritiker. Gladbach gegen Leverkusen war zwar nicht spannend, aber Bayer 04 bot tollen Konterfußball und schenkte der langsamen Gladbacher Abwehr ein Händchen, wie man in Spanien in Anspielung auf die Zahl der Finger sagt. Und BVB gegen Union war ein mitreißendes und stimmungsvolles Spiel. Im Gegensatz auch zu Rödinghausen gegen Bayern am Vortag. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer.



Was machten die Fans?

Die Nürnberger standen sehr früh auf und waren bereits am Vormittag in Rostock. Sie wollten den heimischen Suptras einen Besuch abstatten. Die überraschte Polizei musste die beiden Fangruppen trennen, gab sogar einen Warnschuss ab. Eine dreistellige Zahl an Gästefans verbrachte das Spiel in Gewahrsam und musste den Heimweg nach Franken antreten, ohne das Spiel gesehen zu haben.

Und die Unioner reisten zu Tausenden nach Dortmund, und das an einem Mittwoch (in Berlin ist am Donnerstag kein Feiertag). Im Westfalenstadion in Dortmund machten sie eine große Party, jubelten den beidem Toren Sebastian Polters zu und eroberten die Sympathien der Gastgeber. Allerdings waren ein paar Berliner zuvor in eine Schlägerei in der Stadt verwickelt.

Respekt an Union für Mittwoch 18.30 Uhr ist das krass. #BVBFCU pic.twitter.com/rXCFTYwgbT — Mancienne Kenner (@fritzelisches) 31. Oktober 2018

Was war das Zitat dieser Pokalrunde?

"Bei allem Respekt vor Hoffenheim: Dass es nicht ein Gegner ist, der ein ausverkauftes Stadion in Leipzig mit sich bringt, versteht sich von selbst."



Der ehemalige Hoffenheimer Trainer Ralf Rangnick