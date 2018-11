Eintracht Frankfurt – Olympique Marseille 4:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt hat seinen Siegeszug durch die Europa League fortgesetzt und dank der Niederlage von Verfolger Lazio Rom vorzeitig den Gruppensieg erreicht. Der Bundesliga-Dritte feierte mit seinem 4:0 (2:0) gegen Vorjahresfinalist Olympique Marseille den fünften Sieg im fünften Spiel und ist mit 15 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe H zu verdrängen.

Die Eintracht knüpfte direkt zu Beginn der Partie an ihre bisher so starken Auftritte im Europapokal an. Luka Jović brachte die Hessen bereits nach 58 Sekunden mit dem schnellsten deutschen Europa-League-Tor seit neun Jahren früh in Führung. Frankfurt spielte schwungvoll nach vorne, für den zweiten Treffer sorgte jedoch Luiz Gustavo von Marseille. Gustavo wollte einen Rückpass auf seinen Torwart spielen, doch der stand neben dem Tor und so rollte der Ball ins Netz (17.). Die bereits vor dem Spiel ausgeschiedenen Gäste leisteten kaum Gegenwehr, der Vorjahresfinalist wirkte immer wieder von der Frankfurter Offensive überfordert. So ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter: Zwar vergab Sébastien Haller zunächst noch das 3:0, doch Bouna Sarr sorgte mit dem zweiten Olympique-Eigentor des Abends wenig später für den dritten Eintracht-Torjubel (62.). Zum 4:0-Endstand traf dann erneut Jović (67.).



Bayer Leverkusen – Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen hat sich mit seinem Unentschieden eine gute Ausgangsposition für den Gruppensieg in der Europa League verschafft. Die bereits zuvor sicher für die Runde der letzten 32 qualifizierte Werkself trennte sich am vorletzten Spieltag in einem schwachen Spiel mit 1:1 (0:0) vom bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad.

Die Partie hatte über weite Strecken bestenfalls den Charakter eines Trainingsspiels. Laufleistung und Zweikampf-Verhalten blieben weit hinter dem zurück, was normalerweise von einem Europapokalspiel zu erwarten ist. Ein Flachschuss von Lukas Alario (2.) war der einzige Akzent, den Leverkusen im ersten Abschnitt setzten, ein Freistoß von Kapitän Charles Aranguiz kurz vor der Pause brachte kaum Gefahr. In der 69. Minute brachte dann Marcelo Nascimento da Costa die Gegner mit seinem Treffer in Führung. Erst nach Rasgrads Führung brachten die eingewechselten Kai Havertz und Lars Bender mehr Ordnung ins Spiel. Ein abgeblockter Schuss von Bailey (80.) war ein erstes Signal. Schließlich traf Mirchell Weiser für Leverkusen zum Ausgleich (84.).



RB Salzburg – RB Leipzig 1:0 (0:0)

RB Leipzig hat nach einer Niederlage im Red-Bull-Duell in Salzburg kaum mehr Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League. Die personell stark geschwächte Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick unterlag dem FC Red Bull Salzburg mit 0:1 (0:0). Den Treffer für die Gastgeber erzielte Fredrik Gulbrandsen in der 74. Minute.

Mit aggressivem Pressing und hohem Tempo hatten die Salzburger den Bundesliga-Vierten unter Druck gesetzt, die Sachsen konnten kaum für Entlastung sorgen. In der zweiten Halbzeit traf schließlich Fredrik Gulbrandsen frei stehend zur Führung der Salzburger. Danach hatte Leipzig durch Werner gleich seine beste Chance, kam jedoch nicht an Salzburgs Torhüter Alexander Walke vorbei. Salzburg ist damit bereits für die nächste Runde qualifiziert. Die Leipziger rutschten in der Gruppe B auf den dritten Platz mit nur sechs Punkten ab.