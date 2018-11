Schachweltmeister Magnus Carlsen und sein Herausforderer Fabiano Caruana haben sich bei der Schachweltmeisterschaft in London auch im fünften Spiel unentschieden getrennt. In dem Duell zwischen Carlsen und Caruana steht es damit 2,5 zu 2,5.



In der fünften Partie der auf zwölf Runden angesetzten WM wählte Fabiano Caruana mit Weiß eine scharfe Variante. Schon im sechsten Zug der sizilianischen Rossolimo-Variante opferte er einen Bauern, um besser ins Spiel zu kommen. Carlsen schien zunächst überrascht zu sein, verbrauchte sehr viel Bedenkzeit, wehrte sich aber sehr umsichtig und gab seinerseits Material. Zeitweise hatte Caruana zwei Bauern mehr. Im 15. Zug drohte er sogar, Carlsen mattzusetzen.

Dann wendete sich das Blatt, als Carlsen nach einem kraftvollen Turmzug aktives Spiel erlangt und Caruana, dessen Figuren schlecht entwickelt waren, seinerseits vor Probleme stellte.

Schließlich verläpperte alle Dynamik. Die Partie endet im 34. Zug unentschieden, nach 3 Stunden und 10 Minuten.

Die bisherigen Runden im Überblick:

15. November: Caruana 0,5 – Carlsen 0,5



Der Spieler, der zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister.