Für Lukas Kleckers ist es eigentlich wie immer. Er ist der Außenseiter, der gegen den Favoriten ranmuss. Seit er im letzten Sommer in die Main Tour des Snookers, wie die Prestigeserie in der anspruchsvollen Billardvariante heißt, aufgestiegen ist, gab er noch an jedem mit glattem Tuch bespannten Tisch den Underdog – und sammelte häufig Niederlagen, die mal knapp und mal deutlicher ausfielen. Ab und zu war jedoch auch ein Achtungserfolg dabei oder eine denkbar knappe Niederlage, die trotzdem Hoffnung macht. So wie der Sieg in der ersten Runde der English Open in Crawley, als Kleckers im Oktober einen englischen Jungprofi bezwang. Oder das unglückliche 4:5 gegen den dreifachen Weltmeister Mark Williams Anfang August bei der Qualifikation für die World Open im nordenglischen Preston.

"Ich habe die Chance gehabt, ihn zu schlagen", sagt Kleckers über diese Begegnung. "Nicht weil er schlecht gespielt hat, sondern weil ich echt gut war und in fast jedem Frame ein hohes Break gemacht hab. Das ging in eine gute Richtung und macht mich zuversichtlich, dass es in Zukunft noch besser wird."

So spricht einer, der an seinem Traum festhalten will. Kleckers ist zwischen Europa und der Volksrepublik China fast überall unterwegs, um sich in der Weltelite des Snookers nach oben zu arbeiten. Gelingt es ihm, bis zum Saisonende im nächsten Mai unter die vordersten 64 im Ranking zu klettern, ist er auch in der nächsten Saison weiter auf der Main Tour. Schließt er unterhalb dieser Marke ab, verliert er seinen Platz.



Fliege am Hals und beste Manieren

Der nächste Versuch ist schon terminiert. Am Montag wird in Belfast das Match 39 der Northern Island Open angestoßen. Dann will sich Lukas Kleckers gegen einen gewissen Zhou Yuelong durchzusetzen. Es ist die erste Runde eines hochklassig besetzten Snooker-Turniers, bei dem unter 128 Startern in sieben Tagen ein Sieger ausgesiebt wird, der fröhliche Empfänger eines Schecks über 70.000 britische Pfund. Mal wieder keine einfache Aufgabe für Kleckers, schließlich trifft er als aktuelle Nummer 105 in der Weltrangliste der Main Tour auf die Nr. 32.

Kleckers, ein 22-jähriger Maschinenbau-Student aus Essen, ist damit der deutsche Hoffnungsträger in einem Nischensport, der boomt. Mit 17 wurde Kleckers jüngster deutscher Meister in dem von britischer Etikette geprägten Sport; mit 19 wurde er bei den Welt- und Europameisterschaften der Amateure jeweils Dritter. Ein Jahr darauf erreicht er bei der U21-WM den gleichen Platz. Und nun spielt er bei den ganz Großen mit. Wie gern würde allein der Sender Eurosport seinem deutschen Publikum einen leibhaftigen Local Hero zum Mitfiebern servieren.

Dass sich hierzulande ein TV-Boom entwickeln konnte, ist erstaunlich genug. Seit 15 Jahren liefert der Spartenkanal regelmäßig die Bilder der bedeutendsten internationalen Turniere frei Haus. Inzwischen schalten bis zu 700.000 Zuschauer ein, um das zu verfolgen. Bisher haben sie keinen deutschen Spieler vermisst. Ihnen reichen die Expertise und das markante Timbre von Kommentator Rolf Kalb als nationaler Bezug vollkommen. Und weil zum Ende ganz häufig die gleichen Cracks übrig bleiben, ergibt sich eine Art Soap-Effekt: Man glaubt, die Akteure zu kennen, die sich da mit Fliege am Hals und besten Manieren so dezent befehden.