SV Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:1)

Werder Bremen hat zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder ein Spiel gewonnen. Zuerst ging Bremen mit dem Treffer von Kevin Möhwald (20. Minute) in Führung, danach traf Dodi Ludebakio für Düsseldorf nach Handelfmeter (43.) Zwar dominierten die Bremer die Partie gegen sehr disziplinierte, aber auch harmlose Düsseldorfer mit fast 70 Prozent Ballbesitz. Jedoch schafften sie es gegen die defensiven Düsseldorfer nur selten, in die gefährliche Zone vorzustoßen. In der zweiten Halbzeit trafen dann aber Martin Harnik (71.) und Joshua Sargent (78.) zum 3:1 für Bremen. Mit dem Sieg hat Bremen nun wieder Anschluss an das obere Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga. Düsseldorf wartet weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg seit April 1977 in Bremen und ist weiterhin Tabellenletzter.