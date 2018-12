1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat seinen Aufschwung in der Fußball-Bundesliga mit einem 2:0-Sieg (0:0) beim 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Der 27-jährige Daniel Ginczek brachte die Niedersachsen am Freitagabend gegen seinen Ex-Club in der 58. Minute mit seinem fünften Saisontreffer in Führung. Josip Brekalo sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand (90.+2).

Die Niedersachsen verbesserten sich zum Auftakt des 15. Spieltags mit 22 Punkten auf Tabellenplatz acht. Nürnberg ist dagegen seit nun schon neun Partien sieglos und liegt mit elf Punkten weiter auf Platz 16 der Tabelle. Pech hatten die Nürnberger in der Schlussphase, als ein Treffer von Adam Zrelak wegen einer Abseitsposition nicht zählte (86.).