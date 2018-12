Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

Herbstmeister Borussia Dortmund hat den Abschluß der Bundesliga-Hinrunde mit einem Sieg feiern können. Nur drei Tage nach der ersten Saisonniederlage in Düsseldorf gewann der BVB gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Damit konnte Dortmund seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen.



Dabei kam der BVB zunächst nur schwer gegen die tief stehende Gladbacher Verteidigung an. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Jadon Sancho (42. Minute) dann aber den Führungstreffer für die Dortmunder. Nur wenige Minuten später konnte Christoph Kramer (45.+1) zwar ausgleichen, nach dem Wechsel sorgte Marco Reus (54.) jedoch für den Ausgleich. Dortmund steht nun mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Allerdings kann der FC Bayern mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt am Samstag wieder auf sechs Punkte verkürzen.

Weitere Details zum Spiel finden Sie in unserem Liveticker.