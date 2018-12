Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat den 1. FC Nürnberg zu Hause 2:0 besiegt. Gladbach begann das Spiel nervös und trat eher unsicher auf. Den Nürnbergern gelangen, obwohl auswärtsschwächstes Team der Liga, anfangs immer wieder starke Angriffe. Fast eine halbe Stunde dauerte es, bis auch die Borussen zu klaren Torchancen kamen. Später wurde das Spiel recht ausgeglichen, sogar der Ballbesitz war gleichmäßig verteilt. Kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute traf der Belgier Thorgan Hazard zum 1:0 für Borussia. In der 86. Minute baute Alassane Pléa zum 2:0 aus. Borussia gewinnt das achte Heimspiel in der Saison – damit hat der Verein erstmals in seiner Geschichte alle Heimspiele einer Hinrunde gewonnen. Nürnberg ist seit zehn Partien sieglos und schließt die Hinrunde sehr wahrscheinlich auf einem der letzten drei Plätze ab.