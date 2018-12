Der ehemalige Boxweltmeister Markus Beyer ist tot. Nach Angaben des MDR starb er am Montag im Alter von 47 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in einem Berliner Krankenhaus.

1999 wurde Beyer erstmals Weltmeister im Supermittelgewicht mit einem Sieg über den Briten Richie Woodhall. Der Kampf fand im englischen Telford statt. Mit seinem Sieg war Beyer der dritte deutsche Boxer nach Max Schmeling und Ralf Rocchigiani, der den Titel im Ausland holte.

Bereits in der zweiten Titelverteidigung am 6. Mai 2000 verlor er den Gürtel an Glenn Catley. In den folgenden drei Jahren arbeitete sich Beyer aber wieder in der Rangliste nach oben und bekam einen erneuten Titelkampf gegen den amtierenden WBC-Weltmeister, den Franko-Kanadier Éric Lucas.

Durch einen knappen Punktsieg wurde er am 5. April 2003 erneut Weltmeister. In seiner ersten Titelverteidigung schlug er umstritten den Australier Danny Green im August 2003. Am 6. Juni 2004 verlor er den WBC-Titel nach einer Punktniederlage an den Italiener Cristian Sanavia, konnte den Gürtel aber vier Monate später im Rückkampf durch K.o. in der sechsten Runde zurückgewinnen und so zum dritten Mal Weltmeister werden.



Beyer bestritt 39 Kämpfe, von denen er 35 gewann. Zuletzt war er für den MDR als TV-Experte tätig.

Ulli Wegner, der Beyer schon zu Amateurzeiten trainierte, sagte nach der Nachricht von dessen Tod: "Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war – und das hatte vor allem eine menschliche Komponente. Markus Beyer war ein durch und durch feiner Mensch."