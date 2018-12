Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Leipzig. Vor zwei Jahren verloren die Leipziger 3:0, vor einem Jahr 2:0, diesmal nur 1:0. Weil sie gut verteidigten, und zwar auf dem ganzen Spielfeld. Mit ihrem Pressing zwangen sie alle Bayern (bis auf Thiago) zu Fehlern. Man konnte sich allerdings fragen, warum die Rangnicklinge so heiß darauf sind, den Ball zu erobern. Denn so richtig was anzufangen wussten sie nicht oder wollten es nicht wissen. George Bernard Shaw sagte: "Zwei Tragödien gibt es im Leben: die eine, nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, die andere, es zu bekommen." Es gibt ja Leute, die wollen unbedingt auf eine Party, und wenn sie da sind, denken sie: "Ach, wär ich doch lieber zu Hause auf der Couch geblieben." Andere sehnen sich nach einer festen Partnerin und vermissen dann den One-Night-Stand. Andere kaufen sich eine teure Uhr und lassen sie im Laden liegen.

Die schnelleren und athletischeren Leipziger spielten sich keine Chancen heraus. Präzision lieferte der RB-Stürmer Timo Werner allenfalls, als er nach der Niederlage über seine Zukunft plauderte, die ihn möglicherweise nach München führen wird. Und so gewannen die mitunter beinahe fußlahmen Bayern durch Franck Ribéry. Der Ball kam irgendwie und auf unberechenbaren Wegen zu ihm, doch wenn er ihm schon freistehend vor die Füße fällt, macht der Franzose ihn natürlich mit dem Krückstock rein. Bayern gewann in einem von beiden Seiten schöngeredeten Spiel verdient. Leipzig darf sich fragen, wann die Chance, die Bayern hinter sich zu lassen oder sie wenigstens mal in München zu schlagen, je wieder so groß sein wird.

Die Leistung der Bayern inspirierte einen zwar nicht zum Tagträumen und gab eine Ahnung davon, wie das Bayern-Achtelfinale gegen den FC Liverpool, so was wie Leipzig in Großformat, aussehen und ausgehen könnte. Doch weil Dortmund einen Tag zuvor verloren hatte, rückten die Bayern näher ran an den BVB. Man fragt sich: War das der Beginn einer Aufholjagd? Die Bayernfans sangen freilich: "Deutscher Meister wird nur der FCB."

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Schalke gegen Leverkusen. Als Domenico Tedesco vor dem Spiel alleine und mit müden Augen die 15 Stufen des Schalker Spielertunnels hinabstieg, ahnte er vielleicht schon, was da kommen würde: eine weitere maue Leistung seiner Mannschaft. Den Leverkusenern genügten ein paar Angriffe und Schüsse, um das Duell der zwei Loser der Hinrunde für sich zu entscheiden. Schalke gelang immerhin ein Tor nach einer Ecke und sonst nicht viel. Am Dienstag hatten sich die Schalker mit den Düsseldorfern über deren Sieg gegen Dortmund gefreut. Doch die haben inzwischen genauso viele Punkte wie der FC Schalke 04, der nur noch knapp über dem Relegationsplatz steht. Die Zeremonie vor dem Anpfiff war allerdings den Eintritt wert: Ein Bergmannschor sang anlässlich der Schließung der letzten Zeche das Steigerlied – und mit ihm das ganze Stadion.

Was war sonst noch wichtig?

Zwei Tore schoss der Frankfurter Serbe Luka Jović, der inzwischen sogar Ante Rebić, den Vizeweltmeister, auf die Bank verdrängt: eins mit dem Fuß, eins mit dem Kopf. Jetzt hat Jović zwölf Treffer erzielt und führt mit Paco Alcácer die Torjägerliste an. Weil der Mainzer Schwede Robin Quaison genauso oft traf, fand das Rhein-Main-Derby keinen Sieger.

Hannover 96, seit fünf Spielen sieglos, hat durch ein mageres Unentschieden in Freiburg immerhin die Rote Laterne dem 1. FC Nürnberg in die Hand gedrückt und ist jetzt punktgleich Vorletzter.

Ein Bremer Scout beobachtete offenbar das Hoffenheimer Geheimtraining mit einer Drone. Die Polizei ermittelt. Jetzt ist wohl seitens Werder eine Entschuldigung fällig.

Was war der Tweet des Spieltags?

Der Zeche Domenico Tedesco droht die Schließung. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 19. Dezember 2018