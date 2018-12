Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer José Mourinho getrennt. Das gab der Club auf seiner Webseite bekannt. Demnach verlasse der Portugiese den Verein mit sofortiger Wirkung. Ein Interimstrainer werde das Amt zunächst bis Saisonende übernehmen, bis dahin suche der Club eine dauerhafte Lösung, hieß es. Nach Informationen des Senders Sky soll der ehemalige Man-United-Profi Michael Carrick das Training leiten.

In der Mitteilung des Vereins heißt es weiter, man danke Mourinho für seine Arbeit in Manchester und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg.

Manchester United hatte am Sonntag mit 1:3 (1:1) gegen Tabellenführer FC Liverpool verloren und hat als Sechster der Premier League derzeit 19 Punkte Rückstand auf die Spitze. Mourinho sagte nach dem Spiel: "Mit der Intensität und Körperlichkeit von Liverpool können wir nicht mithalten." Seine Spieler hätten ihr Bestes gegeben.



Von einem millionenschweren Kader mit Stars wie dem französischen Weltmeister Paul Pogba, dem belgischen Topstürmer Romelu Lukaku und mehreren englischen Nationalspielern erwarteten Clubbosse und Fans jedoch mehr. Pogba saß gegen Liverpool zudem erneut nur auf der Bank.



Mourinho übernahm den Verein im Sommer 2016. Zuvor war er unter anderem Trainer beim englischen Rivalen FC Chelsea und dem spanischen Rekordmeister Real Madrid. Zu seinen größten sportlichen Erfolgen als Trainer zählt der Gewinn der Champions League mit dem FC Porto 2004 und mit Inter Mailand im Jahr 2010. Mit Manchester United gewann er im vergangenen Jahr die Europa League.

In englischen Medien wurde Mourinho auch "The Special One" genannt – eine Anspielung an ein Interview, in dem sich der Portugiese selbst vor Jahren als "speziell" bezeichnet hatte. Mit ähnlichen selbstbewussten Äußerungen machte Mourinho immer wieder von sich reden. Auch sein Umgang mit Schiedsrichtern, Spielern anderer Vereine oder Medienvertretern sorgte immer wieder für meist negative Schlagzeilen: Mourinho wurde mehrfach bestraft, für Fehlverhalten etwa oder Beleidigungen.