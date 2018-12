Ryōyū Kobayashi ist der Sieger des Auftaktspringens der 67. Vierschanzentournee. In der ausverkauften Arena am Schattenberg in Oberstdorf im Allgäu sprang der Japaner in zwei Durchgängen 138,5 und 126,5 Meter weit – und mit 282,3 Punkten auf Platz Eins.



Den zweiten Platz erreichte der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler mit Sprüngen auf 133 und 129 Meter. In der Gesamtwertung setzte Kobayashi sich mit einem Vorsprung von lediglich 0,4 Punkten gegen den zweitplatzierten Eisenbichler durch. Dritter wurde der Österreicher Stefan Kraft mit 2,2 Punkten hinter Kobayashi. Der Pole Kamil Stoch, der im vergangenen Jahr die Vierschanzentournee gewonnen hatte, kam auf Platz acht.

Auch die Deutschen Karl Geiger und Stephan Leyhe schafften es mit den Plätzen zwölf und 13 unter die besten 15 Sportler des Springens. Die beiden deutschen Olympiasieger Andreas Wellinger und Severin Freund schieden dagegen bereits im ersten Durchgang aus: Wellinger erreichte bei seinem ersten Sprung 114,5 Meter und damit Platz 39, Freund kam mit 118,5 Metern auf Rang 36.



Zum Ende des ersten Durchgangs lag der 22-jährige Japaner Ryōyū Kobayashi in Führung, vor Eisenbichler und dem Norweger Andreas Stjernen. Die besten 30 Athleten traten zu einem zweiten Sprung an.



Die Schattenbergschanze in Oberstdorf hat eine Gesamthöhe von 140 Metern. Die weiteren Wettkämpfe finden am 1. Januar beim Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen, am 4. Januar zum Bergiselspringen in Innsbruck und am 6. Januar zum Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen statt.