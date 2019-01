Hertha BSC – FC Schalke 04 2:2 (2:2)

Trotz zweimaliger Führung hat der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC nur ein Unentschieden erreichen können. Beim Auswärtsspiel in Berlin kam der Revierclub nicht über ein 2:2 hinaus – und blieb damit zum ersten Mal in dieser Saison der Bundesliga drei Spiele in Folge ungeschlagen.

In einer umkämpften Partie sorgte Jewhen Konopljanka (17. Minute) für den ersten Führungstreffer der Gelsenkirchener. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Herthas Leihprofi Marko Grujić (39.) mit einem spektakulären Konter aus. Nationalspieler Mark Uth (44.) brachte Schalke kurz vor der Pause noch einmal in Führung, doch kurz darauf schoss Herthas Kapitän Vedad Ibišević (45.+4) den zweiten Ausgleichstreffer.

Herthas Trainer Pal Dardai bezeichnete das Unentschieden als "gutes Ergebnis". "Wir haben das Spiel nicht schlecht angefangen und Druck ausgeübt", sagte er nach dem Abpfiff. Anschließend habe seinem Team aber "der Mut" gefehlt.

Die Details zum Spiel finden Sie in unserem Liveticker.