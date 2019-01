Wer spielte wie gegen wen?

Freiburg und Bremen sahnen die meisten Herzchen ab, können aber nicht gewinnen. Hoffenheim mit der wenigsten Zuneigung schon. Ist Ihre Liebe etwa ein sportlicher Kontraindikator, liebe User?



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Eigentlich gar keines. Es war überall was los. 37 Treffer fielen an diesem Spieltag, das sind 4,1111111111111 Tore pro Spiel, Saisonrekord. Im Durchschnitt fallen nämlich nur 27,8 Tore pro Spieltag. Woran es lag, können wir hier auch nicht sagen. Vielleicht war es vielen Torhütern zu kalt. Vielleicht wurden in der Liga still und heimlich die Torprämien erhöht. Oder die Tore vergrößert. Vielleicht aber haben die Fußballer auch nur ausführlich Handball geschaut. Ein unbestrittenes Plus dieser Sportart ist ja, dass dort der Ball wesentlich öfter im Netz landet. Das war es dann aber auch. Aber jetzt ist der Spuk ja vorbei.



Welches Spiel konnten Sie mit guten Gewissen verpassen?

Die Spiele der beiden Spitzenteams. Es gibt kaum jemanden, der bezweifelt, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern in dieser Saison die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Deshalb sind die Partien der beiden per se eigentlich das Spannendste was die Liga zu bieten hat. So viele Fragen: Wann schwächelt der BVB? Sind die Bayern gut genug, um sechs Punkte aufzuholen? Wie geht es dem Blutdruck von Uli Hoeneß? Nach diesem Wochenende ist nur eines klar: Wir sind genauso schlau wie zuvor. Beide gewannen ihre Spiele gegen die Teams aus dem Tabellenkeller hoch, Dortmund 5:1, die Bayern 4:1, und doch hatten beide mehr Mühe als es die Ergebnisse aussagten. Hannover spielte beim BVB gut mit und hatte Pech, dass es beim Stand von 0:1 gegen sich keinen Elfmeter bekam als Thomas Delany seinem Gegner Sarenren Bazee im Strafraum auf den Fuß trat. Die Bayern kamen nach dem Ausgleich des VfB Stuttgart gar ein wenig ins Schwimmen und wären beinahe in Rückstand geraten, ehe sie sich in der zweiten Halbzeit zusammenrissen. Nichts passiert also. Klar ist aber auch. Wenn noch etwa 13-mal nichts passiert, ist der BVB Meister.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Fuß von Adam Zrelak. Genau diesen einen Fuß nämlich soll der Nürnberger im Abseits gestanden haben. Das haben die sogenannten kalibrierten Linien gezeigt, ein technisches Hilfsmittel, das allerknappste Abseitsentscheidungen, die noch vor einiger Zeit Pi mal Daumen bewertet wurden, nun objektivierbar machen soll. Eigentlich ja eine gute Idee, aber so einfach ist es dann doch nicht. Es fängt schon damit an, dass klar sein sollte, wann genau eigentlich der Moment des Abspiels ist, an dem das Bild angehalten wird, an das dann diese ach so zentimetergenauen Linien angelegt werden. Dieser Moment ist gar nicht so leicht zu bestimmen, weil kaum zu erkennen. Und im höchsten Tempo entgegengesetzter Bewegungen kann eine Zehntelsekunde einen halben Meter Unterschied machen. Noch blöder: Auch die Definition dieses Zeitpunkts ist seit kurzem schwammig. So gilt nicht mehr, wie früher, dass es auf den Moment ankommt, an dem der Ball den Fuß verlässt, "sondern der Moment, indem der Impuls zum Abspiel kommt. Der Moment, in dem der Ball quasi am Fuß und auf dem Weg ist, den Fuß zu verlassen, das wird die Grundlage sein, die Abseitslinie anzulegen." So sagte es der DFB-Verantwortlche Jochen Drees vor der Saison. Der Impuls zum Abspiel? Auf dem Weg, den Fuß zu verlassen? Häh? Wenn Sie verstanden haben, was das bedeuten soll, schreiben Sie uns bitte in den Kommentaren.

Früher jedenfalls hätte man bei vielen solcher Szenen wohl eher laufen lassen, im Zweifel für den Stürmer, so die Faustregel, schließlich wollen die Leute Tore sehen. Die Technik aber kennt weder Faustregeln, noch hat sie ein Herz für Stürmer. Sie ist so objektiv, dass es wehtut. Vor allem dem 1. FC Nürnberg, der sich schon über die 2:1-Führung in Mainz freute. So richtig freute, weil der Tabellenletzte nach zuletzt 12 Spielen ohne Sieg gerne mal wieder gewonnen hätte. Es kam anders. Das Tor zählte nicht und kurz darauf machte eben Mainz das Tor, Nürnberg fuhr mit einem 1:2 nach Hause. Auch bei einem Tor der Wolfsburger kannten die kalibrierten Linien kein Erbarmen, es wurde zurückgenommen, wieder waren es nur ein paar Zentimeter. Wie wäre es bei solch knappen, kaum darstellbaren Entscheidungen mit einem Toleranzbereich, innerhalb dessen einfach weitergespielt wird? Nur so eine Idee.

Das deutlichste Abseitstor des Spieltages indes zählte: Gladbachs Wendt machte das 1:0 gegen Augsburg, obwohl sein Kollege Stindl im Abseits stand. Passiv, so interpretierte es der Schiri Osmers, obwohl Stindl den Fuß hob und dadurch den Augsburger Verteidiger auf der Torlinie irritierte. Da war der Schiri irgendwie falsch kalibriert.