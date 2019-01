Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Nervt ziemlich. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Echt eine Pest. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Aber leider. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Gibt es kaum noch. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Einen Sport. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Der ohne. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Klatschpappen auskommt. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Diese Pappen. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Des Teufels.

Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Mal ehrlich. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Wenn Gott gewollt hätte. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Dass wir so. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Lärm machen. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Hätte er uns. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Mit Klatschpappen. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Auf die Welt geschickt. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Nicht. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Mit Händen.



Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch

Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Man könnte ja auch mal. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Was singen. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Geht aber nicht. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Bei der. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Dauer-Ballermann-Mucke. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Put your hands up. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. In the Air. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Mach doch selber. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Und überhaupt. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Schrei mich nicht. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. An.

Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Obwohl man sich. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. An das Eventgetöse. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Eigentlich schon. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Gewöhnt hat. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Aber an das monotone. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Nie im Leben.

Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Die Dinger. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Sind ja. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Überall. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Beim Handball. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Beim Volleyball. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Beim Basketball. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Selbst beim Wasserball. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Mittlerweile auch beim Fußball. Ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch-ratsch. Und bei den Jusos.