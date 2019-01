Die deutschen Handballer sind mit einem Remis gegen Frankreich in die Hauptrunde der Handball-WM eingezogen. In einem ausgeglichenen Spiel trennte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop und der französische Weltmeister in Berlin 25:25 (12:10).



Kapitän Uwe Gensheimer, Martin Strobel und Fabian Wiede waren dabei mit je vier Treffern beste Werfer der DHB-Auswahl. Vor allem in der Abwehr zeigte die deutsche Mannschaft eine starke Leistung.







Die 26. Handballweltmeisterschaft findet bis zum 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt. Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft steht am Donnerstag um 18 Uhr gegen Serbien an. Es ist die letzte Partie der Vorrunde.