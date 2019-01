Deutschlands Handballer haben bei der Weltmeisterschaft das Spiel um Platz drei verloren. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop unterlag Frankreich mit 25:26 (13:9) und verpasste damit die Bronze-Medaille. Dem französischen Spieler Nikola Karabatic gelang der finale Siegtreffer mit der Schlusssirene. Bester Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Toren.

Dabei hatte das Spiel für die deutsche Mannschaft hoffnungsvoll begonnen: Nach 17 Minuten gelang beim 9:6 erstmals eine Drei-Tore-Führung. Doch dann stockte es in der Offensive. Neun Minuten lang gelang der DHB-Auswahl kein Treffer, was die Franzosen zum Ausgleich nutzten. Prokop nutzte eine Auszeit, um mehr Risiko zu fordern. "Mutige Teams gewinnen Spiele", sagte er.



Daraufhin ging wieder aufwärts. Dank eines 4:0-Laufs und eines weiter stark haltenden Wolff, der in der ersten Halbzeit 54 Prozent der französischen Würfe abwehrte, nahm die deutsche Mannschaft ein Polster mit in die Pause.

In der zweiten Halbzeit verlor die deutsche Mannschaft ihren Vorsprung – binnen sieben Minuten. "Es ist entscheidend, dass wir jetzt bei uns bleiben und mannschaftlich spielen", forderte Prokop. Trotz Kampfgeist gab es in der Schlussphase aber keinen Sieg.

Große Handball-Euphorie

Die WM war auf großes Interesse gestoßen: Die Hallen waren mit insgesamt 900.000 Zuschauern so voll wie noch nie, die TV-Quoten stiegen kontinuierlich. Bei der Niederlage im Halbfinale gegen Norwegen (11,91 Millionen) saßen beinahe doppelt so viele Menschen vor dem Fernseher wie beim Eröffnungsspiel gegen Korea (6,11 Millionen). "Wir wollten die Begeisterung für unseren Sport neu entfachen. Das ist uns gelungen", sagte Kapitän Gensheimer.

Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erfreut. "Diese Mannschaft hat begeistert", sagte Steinmeier. "Ich habe selten eine Stimmung gesehen wie in den WM-Tagen. Das war wirklich eine Werbung für den Handball."

DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist zufrieden: "Wir haben eine überragende Weltmeisterschaft in Deutschland gespielt. Unter dem Strich können die Jungs auf das, was sie geleistet haben, superstolz sein." Prokop will diesen Weg mit seinen Schützlingen nun konsequent weitergehen. "Wir haben viele Sympathien gewonnen", sagte der Bundestrainer. "Es ist ganz wichtig, dass wir präsent bleiben und diese coole Sportart weiter nach vorn bringen."