Der Deutsche Markus Eisenbichler hat die Qualifikation der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der 27 Jahre alte Siegsdorfer sprang auf 143 Meter und ließ in der Vorausscheidung alle Rivalen hinter sich. Die Qualifikation hatte ursprünglich am Samstag stattfinden sollen, wurde aber wegen heftigen Schneefalls auf Sonntag verlegt. Eisenbichler hatte zuvor auch den Probedurchgang gewonnen. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatte er jeweils den zweiten Platz belegt, in Innsbruck sprang er auf Rang 13.



Eisenbichler in der Gesamtwertung Zweiter

Die Bestweite erreichte der Pole Dawid Kubacki, der 145 Meter sprang. Damit stellte er einen neuen Schanzenrekord auf: Dieser lag bisher bei 144,5 Meter und wurde 2017 Andreas Wellinger aufgestellt. Der Gesamtführende Ryōyū Kobayashi aus Japan wurde Dritter. Eisbichler liegt in der Gesamtwertung hinter dem Japaner.



Beim letzten Wettbewerb am Nachmittag treten insgesamt sieben DSV-Springer an.