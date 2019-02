Es flogen sogar Schuhe. Nachdem die Kataris ihr zweites und drittes Tor gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gemacht hatten, musste sie nicht nur Wasserflaschen ausweichen, die die Fans des Gastgebers aufs Spielfeld warfen, sondern auch Flipflops und Latschen. Im Nahen Osten ist es mit die größtmögliche Beleidigung, einen Schuh abzubekommen. Du bist noch weniger wert als der Dreck darunter, soll das heißen.

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲 pic.twitter.com/zCxyhZeWOc — Jordan Gardner (@mrjordangardner) 29. Januar 2019

So erzürnt waren die Fans der Emirate, den Gastgebern des Asiencups. 0:4 hatte ihre Mannschaft im Halbfinale gegen Katar verloren. Und das obwohl alles versucht wurde. Fast 40.000 Zuschauer waren da, weil der Sportverband der Emirate alle verfügbaren Tickets aufkaufte und sie gratis verteilte. Die Schulen schlossen zwei Stunden früher, Beamte bekamen frei, um das Spiel zu sehen. Die Hymne der Kataris wurde heftigst ausgebuht.



Beide Länder mögen sich nicht, das ist vielleicht noch untertrieben formuliert. Zusammen mit Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain haben die Emirate eine Blockade gegenüber Katar verhängt und die diplomatischen Beziehungen nach Doha abgebrochen. So musste die katarische Nationalelf auf einem Umweg über Kuwait einreisen, anstatt den direkten Weg zu nehmen.

Die Spieler aber schien das nicht zu stören. Die Bilanz der Kataris ist beeindruckend: sechs Spiele, sechs Siege, 16:0 Tore. Im Viertelfinale gewannen sie gegen Südkorea, an das sich die deutsche Mannschaft auch noch erinnert. Im Finale am Freitag wartet Japan und es gibt nicht wenige, die Katar den ersten großen Titel zutrauen. In Doha gab es nach dem Halbfinalsieg Autokorsos und Hupkonzerte, das Emirat rastet aus. Und vielleicht wäre das nur der Anfang.



Das wohl ambitionierteste Sportprogramm der Welt

In Katar ist alles auf die Fußball-WM 2022 ausgerichtet. Auf jene WM, die europäischen Fußballfans schon jetzt zuwider ist, weil sie im Winter stattfinden wird und in einer Region, die nicht gerade durch ihre große Fußballtradition berühmt wurde. Menschenrechtlerinnen dagegen verweisen immer wieder auf die Situation der Arbeiter, die für die WM unter schlimmsten Bedingungen Stadien und Infrastruktur aus dem Wüstensand stampfen.

So skeptisch der Westen die WM 2022 steht, so akribisch wird in Katar daran gearbeitet, das Turnier zu einem großen Erfolg zu machen. Auch sportlich. Auch für sich selbst. Deshalb hat das Land schon vor vielen Jahren das wohl ambitionierteste Sportprogramm der Welt auf die Beine gestellt. Aus einem Land, in dem von den 2,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gerade einmal 300.000 Kataris sind, sollte eine erfolgreiche Sportnation gemacht werden. Das ist in etwa mit der Aufgabe zu vergleichen, allein mit gebürtigen Augsburgern ein Fußballteam zu kreieren, dass sich bei einer WM zumindest nicht blamiert.

Ein ambitionierter Plan, der aber gerade aufzugehen scheint. Dafür bauten die Kataris die sogenannte Aspire-Zone mit 15 Fußballfeldern, einem Stadion mit 50.000 Plätzen, einer 14 Kilometer langen Laufstrecke, einer Schwimmhalle und der größten Multifunktionssporthalle der Welt mit 13 Feldern für Handball, Basketball, Turnen, Tischtennis, Fechten, einer Leichtathletikanlage und einem Fußballplatz in Originalgröße. 2,5 Quadratkilometer, der Traum jedes Sportlers. Im Winter kommt regelmäßig der FC Bayern zum Trainingslager vorbei.