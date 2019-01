Deutschland ist im Handballfieber. Mehr als zehn Millionen Leute vor dem Fernseher und Zehntausende in den großen Hallen begeistern sich in diesen Tagen für die deutsche Nationalmannschaft. In den Arenen stets unüberhörbar mit dabei: die Klatschpappe. Jenes gefaltete Lärminstrument, das für die einen ultimativer Ausdruck deutscher Anfeuerungskultur ist und für andere das pure Grauen. Bei gibt ZEIT ONLINE gibt es nun – inspiriert von der Berliner Morgenpost – die erste digitale Klatschpappe der Welt. Mit jedem Ratsch! zeigen Sie Ihre Unterstützung für das deutsche Team. Im Büro, vor dem Fernseher oder eben in der Halle selbst, falls Ihnen die Echten ausgegangen sind. Und jetzt alle...