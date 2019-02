Hannover 96 hat seine Krise auch mit dem neuen Trainer Thomas Doll nicht beenden können. Im ersten Spiel unter dem Bundesliga-Rückkehrer verlor der Tabellenvorletzte am Freitagabend 0:3 (0:1) gegen RB Leipzig. Dolls Vorgänger André Breitenreiter war nach der 5:1-Niederlage gegen Dortmund am vergangenen Spieltag entlassen worden.

Doll stellte sein neues Team gleich auf sechs Positionen um, unter anderem mit Julian Korb und Florent Muslija. Hannover blieb dennoch vor allem in der Offensive harmlos. Der Tabellenvierte Leipzig, der auf den erkälteten Nationalspieler Timo Werner verzichten musste, dominierte von Beginn an klar. "Wir haben gesehen, dass Leipzig in einer anderen Liga spielt. Wir waren überhaupt nicht drin in den Zweikämpfen, wir haben uns wenig zugetraut", sagte Doll nach dem Spiel.



In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3) für die Führung der Leipziger. Zuvor hatte Kevin Akpoguma RB-Stürmer Cunha im eigenen Strafraum zu Fall gebracht. Kapitän Willy Orban legte mit einem Doppelpack nach (64./85. Minute). Hannover ist damit seit neun Bundesligaspielen nacheinander sieglos.