1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen 1:5 (1:4)

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga einen wichtigen Sieg feiern können. Mit einem starken Offensivspiel setzte sich das Team von Trainer Peter Bosz mit 1:5 gegen Mainz 05 durch. Schon vor der Pause sorgten die Leverkusener Wendell (5. Minute), Kai Havertz (20.), Julian Brandt (30.) und Karim Bellarabi (43.) für eine sichere Führung, in der zweiten Halbzeit legte Brandt (64.) nach. Für Mainz 05 traf Robin Quaison (9.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach dem dritten Bundesliga-Sieg in Folge stehen die Leverkusener damit vorübergehend auf dem fünften Tabellenplatz. Mainz hingegen musste nach der Niederlage in Augsburg erneut einen Rückschlag hinnehmen und blieb zunächst auf Rang elf.



Alle Details zum Spiel finden Sie in unserem Liveticker.