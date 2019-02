FC Augsburg – FC Bayern 2:3 (2:2)

Vor dem Achtelfinal-Spiel in der Champions League gegen den FC Liverpool stand für die Bayern das Auswärtsspiel beim FC Augsburg an. Der FC Bayern konnte mit einem Sieg Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund aufbauen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltages mit 3:2 (2:2) beim abstiegsbedrohten FC Augsburg durch und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem BVB, der erst am Montag gegen den 1. FC Nürnberg spielt. Leon Goretzka unterlief nach 13 Sekunden das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Kingsley Coman glich aus (17.). Der FC Augsburg ging durch Dong-Won Ji (23. Minute) sogar noch ein zweites Mal in Führung. Erneut Coman (45.+3 Minute) und David Alaba (53.) sicherten mit ihren Toren aber noch den Bayern-Sieg. Der FC Augsburg bleibt nach der Niederlage auf Platz 15 und weiterhin nur knapp vor den Abstiegsrängen.