FC Liverpool – Bayern München (0:0)

Der FC Bayern hat den ersten deutsche Europapokal-Sieg gegen Liverpool verpasst, aber nach dem 0:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel noch günstige Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League. Die in dieser Saison oft patzende Bayern-Abwehr stand um den souveränen Mats Hummels insgesamt stabil und überstand mit Glück auch einige brenzlige Momente. Bayern-Coach Niko Kovac gegen das Premier-League-Team von Trainer Jürgen Klopp ohne den gesperrten Thomas Müller und den verletzten Arjen Robben an.

Die Bayern kamen früh zu Möglichkeiten, nutzten diese aber nicht. Nach einer Hereingabe von Serge Gnabry schoss Joel Matip (13.) seinen eigenen Torhüter Alison Becker an. Kingsley Coman traf in der 16. MMinute nur das Außennetz. Liverpool nahm erst im Laufe des Spiels Tempo auf. Salah (24.) lauerte am langen Pfosten für einen Kopfball und Mané (32.) war plötzlich völlig frei, schoß aber offensichtlich überrascht über soviel Platz überhastet vorbei. Auch Matip (40.) verfehlte nach einer scharfen Hereingabe das Ziel.

Olympique Lyon – FC Barcelona (0:0)

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona haben mit dem 0:0 bei Olympique Lyon eine bessere Ausgangsposition im Kampf um den Viertelfinaleinzug in der Champions League verpasst. Die Gäste aus Spanien hatten die besseren Möglichkeiten, im Abschluss aber kein Glück.