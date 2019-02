Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Borussia Dortmund ist mit einer heftigen Niederlage in die K.o.-Runde der Champions League gestartet und hat nun kaum noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Nach zuletzt drei Spielen auf nationaler Bühne ohne Sieg verlor der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga das Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur mit 0:3 (0:0).



Der frühere Bundesligaprofi Heung Min Son (47. Minute), Jan Vertonghen (83.) und der kurz zuvor eingewechselte Fernando Llorente (86.) erzielten die Treffer für den Tabellendritten der Premier League. Der BVB braucht im Rückspiel in Dortmund am 5. März nun einen Sieg mit vier Toren Unterschied, um sich noch für die nächste Runde zu qualifizieren.

Tottenham machte in der Anfangsphase gleich Druck und hatte durch Lucas die große Chance zur Führung, als sein Volleyschuss nur knapp am BVB-Tor vorbeistrich (7. Minute). In der Folgezeit kam der BVB, der weiter auf seinen verletzten Anführer Marco Reus verzichten muss, besser ins Spiel. Stürmer Christian Pulisic prüfte Torhüter Hugo Lloris erstmals mit einem Schuss aus spitzem Winkel (15.). Der Franzose war aber ebenso souverän zur Stelle wie bei Distanzschüssen von Axel Witsel (20.) und Thomas Delaney (35.).



Tottenham, das durch die Ausfälle der Stars Dele Alli und Harry Kane geschwächt war, hatte bis zum Seitenwechsel nur noch einen Schuss von Son zu bieten (36.). Dafür war der Südkoreaner aber kurz nach der Pause zur Stelle. Nach einem unnötigen Ballverlust von Achraf Hakimi traf er aus kurzer Entfernung zur Führung. Ein Ballverlust von Mario Götze leitete das zweite Gegentor durch Vertonghen ein. Anschließend setzte Llorente noch einen Kopfball ins Tor.



Ajax Amsterdam – Real Madrid 1:2 (0:0)

Titelverteidiger Real Madrid und der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos haben gute Chancen auf das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales. Die Königlichen gewannen ihr Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam mit 2:1 (0:0). Karim Benzema (60. Minute) und Marco Asensio (87.) erzielten die Real-Treffer. Die Gastgeber waren zwar anfangs überlegen, aber ihnen gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Hakim Ziyech (75.).

Den vermeintlichen Führungstreffer für Amsterdam nahm der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina in der 37. Minute nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten zurück. Es war in der Champions League die Premiere für den Videobeweis, der zum Beginn des Achtelfinales eingeführt wurde.



Ajax bestimmte in den Anfangsminuten das Geschehen und hatte die erste große Tormöglichkeit. Nach einem Fehlpass von Sergio Ramos spielte Dusan Tadic Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui frei, doch der marokkanische Nationalspieler verpasste die Chance zum 1:0 (9.). Großes Glück hatte Real bei einem Pfostenschuss von Tadic (26.).

In der zweiten Halbzeit wurde Real stärker. Benzema scheiterte zunächst mit einem Schuss an Ajax-Torhüter André Onana, ließ diesem aber dann nach einem Pass von Vinicius Junior keine Chance. Ajax gelang durch das erste Champions-League-Tor von Ziyech der Ausgleich, bis der für Benzema eingewechselte Asensio Real wieder in Führung brachte.