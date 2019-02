RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

RB Leipzig ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg setzten sich die Sachsen von Cheftrainer Ralf Rangnick mit 1:0 (1:0) durch. Matheus Cunha erzielte bereits in der 10. Minute den Siegtreffer für die überlegenen Gastgeber, die jedoch einen klareren Sieg verpassten.

Leipzigs Torjäger Timo Werner stand nach seinem grippalen Infekt nicht im Kader. Nach einem ersten Abtasten nutzte Werner-Ersatz Cunha einen Steilpass von Klostermann zur frühen Führung. Trotz Bedrängnis setzte sich Cunha aus vollem Lauf durch und schob den Ball ins linke untere Ecke. Unmittelbar danach folgte fast der Ausgleich durch die Wolfsburger: Doch RB-Keeper Peter Gulacsi lenkte einen Schlenzer von Renato Steffen (15.) um den Pfosten.

Nach einer knappen Stunde erhöhte RB den Druck und schaltete nach einem Ballgewinn schnell um. Sabitzer schickte auf der rechten Seite Poulsen steil (57.), dieser lupfte den Ball über Koen Casteels, doch Robin Knoche klärte kurz vor der Linie vor dem einschussbereiten Cunha. Danach entschärfte der VfL-Keeper einen Kopfball von Sabitzer (59.). Insgesamt präsentierte sich Wolfsburg in der zweiten Halbzeit harmlos und offensivschwach. Die Gastgeber machten durch viele Konter Druck, in Strafraumnähe zeigte das Team aber zu wenig Abgeklärtheit.



Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1 (0:0)

Drei Tage nach dem 3:0-Sieg gegen Mainz in der Bundesliga ist der FC Augsburg ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Augsburg besiegte den über weite Strecken dominierenden Zweitligisten Holstein Kiel mehr als glücklich mit 1:0 (0:0). Erst in der 85. Minute erzielte Michael Gregoritsch das Führungstor für den FCA.

Die Augsburger mussten auf ihren angeschlagenen Torjäger Alfred Finnbogason verzichten, dafür gehört seit wenigen Tagen Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann als Co-Trainer zum Team. Finnbogason hatte alle Tore beim Bundesligaspiel gegen Mainz erzielt. Nach zehn sieglosen Spielen in Serie und zwei Spielersuspendierungen hatte die Mannschaft mit dem 3:0 den ersten Sieg seit mehr als drei Monaten eingefahren.

Den Ton im Holstein-Stadion gaben die Gastgeber an, die in den vergangenen zwölf Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert hatten. Kingsley Schindler mit einem Schlenzer an den rechten Pfosten (36.), Janni Serra (39., 52.), Schindler mit einem Außennetztreffer (43.) und Alexander Mühling (45.) und Masaya Okugawa (55.) hatte exzellente Möglichkeiten, vergaben diese jedoch. Bei den Gästen war in der ersten Hälfte bis auf zwei Schüsse von Michael Gregoritsch kaum Angriffsgefahr zu erkennen.



Alle Spielergebnisse im Überblick:

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen 5:7 n. E. (3:3, 1:1, 1:1)

MSV Duisburg – SC Paderborn 1:3 (0:0)

Hamburger SV – FC Nürnberg 1:0 (0:0)

1. FC Heidenheim – Bayer 04 Leverkusen 2:1 (0:1)

Mittwoch:

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC Berlin – FC Bayern München