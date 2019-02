Die deutsche Nationalmannschaft im Frauenfußball hat das französische Team in einem Freundschaftsspiel besiegt. Die Fußballerinnen schlugen den Gastgeber im Debütspiel von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Laval mit 1:0 (1:0). Zur Führung traf Lea Schüller in der 31. Minute. Mit ihrem Sieg erzielte die deutsche DFB-Auswahl ihren elften Erfolg im 19. Duell gegen den Weltranglisten-Dritten. Für Frankreich war es die erste Niederlage nach acht Siegen in Serie.

Im Stade Francis Le Basser bemühten sich zunächst die Französinnen, Chancen zu erspielen. Die junge deutsche Elf begann aus einer sicheren und kompakten Abwehr heraus, griff früh an und versuchte nach Balleroberungen meist über Dzsenifer Marozsán schnell nach vorn zu spielen.

Allerdings spielten beide Teams in der ersten halben Stunde zu ungenau, um den Gegner ernsthaft in Gefahr zu bringen. So fiel die deutsche Führung überraschend: Nach einem Ballverlust Frankreichs in der eigenen Hälfte traf Lea Schüller zum 1:0. Die größte Ausgleichschance kurz vor der Pause vergab Gaëtane Thiney.

Nach dem Wechsel verstärkte der WM-Gastgeber und Mitfavorit den Druck. Marie-Antoinette Katoto (49.) verfehlte das deutsche Tor jedoch um einige Meter. Trotz zahlreicher Angriffsversuche ließ die deutsche Defensive aber kaum Großchancen zu.

Ihren nächsten WM-Test bestreitet das DFB-Team am 6. April in Solna gegen Schweden. Drei Tage später ist in Paderborn Ex-Weltmeister Japan zu Gast.