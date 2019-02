Jochen Schneider wird neuer Sportvorstand und Nachfolger von Christian Heidel beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der bislang für RB Leipzig tätige 48-Jährige soll am kommenden Dienstag vorgestellt werden und bei den Gelsenkirchenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhalten, wie der Verein mitteilte.



Heidel hatte am Samstag angekündigt, seine Tätigkeit für Schalke spätestens zum Saisonende beenden zu wollen. Wegen der schwachen Schalker Leistungen in dieser Saison sowie seiner Transferbilanz stand Heidel zuletzt in der Kritik.

"Wir haben für die Besetzung des Sportvorstands ein klares Profil formuliert: einen erfahrenen Fußballfachmann, der über ein erstklassiges Netzwerk im nationalen und internationalen Profifußball verfügt und in den letzten Jahren mit Erfolg moderne Konzepte verfolgt. Jochen Schneider erfüllt alle diese Anforderungen", sagte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies.



Schneider arbeitete seit Mitte 2017 in der sportlichen Leitung bei Leipzig. Dabei war er auch in Vertragsverhandlungen eingebunden. Er sollte zudem die Internationalisierung von RB Leipzig vorantreiben.



Erste Erfahrungen im Management sammelte Schneider von 1999 bis 2015 beim VfB Stuttgart. Dort war er nach der Trennung von Felix Magath 2004 zum Sportdirektor aufgestiegen, arbeitete von 2006 mit dem ehemaligen Schalker Sportvorstand Horst Heldt zusammen und holte zusammen mit Trainer Armin Veh die deutsche Meisterschaft.