Denise Herrmann hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund Gold in der Verfolgung gewonnen. Platz zwei erreichte die Norwegerin Tiril Eckhoff, die Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im Sprintduell auf den Bronzeplatz verwies.

"Es ist unglaublich", sagte Herrmann in der ARD. "Ich bin so stolz auf das, was ich geschafft habe." Damencheftrainer Kristian Mehringer sagte in der ARD: "So etwas hätten wir uns nicht erträumt." Die 30-Jährige war früher Langläuferin und ist in der dritten Saison als Biathletin unterwegs. Im Dezember 2017 hatte sie beim Weltcupauftakt in Schweden ihre ersten beiden Weltcupsiege gefeiert.



Herrmann hatte trotz zweier Schießfehler nach den zehn Kilometern 31,4 Sekunden Vorsprung auf Eckhoff. Die Norwegerin, die ebenfalls zwei Fehler schoss, lag am Ende 0,2 Sekunden vor der siebenmaligen Weltmeisterin Dahlmeier. Die 25-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen, die nur einmal in die Strafrunde musste, sicherte sich ihre vierte Verfolgungsmedaille in Serie (2017 Gold, 2016 Gold, 2015 Silber) und hat nun in 13 WM-Rennen nacheinander Edelmetall gewonnen.