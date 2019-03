FC Augsburg – Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Der Tabellenführer war zu Gast in Augsburg – und kam gegen die Schwaben nicht an: Augsburg siegte überraschend mit einem 2:1. Nach 24 Minuten schoss der FCA-Stürmer Ji Dong-won das erste Tor der Partie. Während der ersten Hälfte hatte der BVB zwar eine Ballbesitzquote von über 70 Prozent, für einen Treffer reichte es dennoch nicht. Auch, dass Dortmunds Kapitän Marco Reus nach längerer Verletzungspause wieder auf dem Rasen stand, half der Borussia wenig. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab Bruun Larsen (42.). Die zweiten 45 Minuten sahen ähnlich aus: Wieder traf Ji Dong-won (67. Minute), der schnell auf einen Spielfehler der Dortmunder reagierte, und baute Augsburgs Führung damit auf zwei Tore aus. Spannung kam nach der 81. Minute auf: Paco Alcácer erzielte den Anschlusstreffer für Dortmund zum 2:1. Das Team von Lucien Favre stürmte in den letzten Minuten noch mal, konnte aber Augsburs Keeper Kobel nicht überwinden.



Am Tabellenplatz ändert das Spiel für den BVB erst mal nichts. Die Dortmunder führen mit 54 Punten und einem guten Torverhältnis zwar noch immer vor den Bayern aus München. Die müssen am Samstag gegen Mönchengladbach antreten und können dann im Meisterrennen mit den Dortmundern gleichziehen.



Statistisch gesehen ist der Endstand der heutigen Partie übrigens bemerkenswert: Gegen Dortmund verliert Augsburg sonst fast schon nach Tradition. In der Vergangenheit schlug Augsburg den BVB in 16 Begegnungen nur ein einziges Mal.