Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

Borussia Dortmund ist im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur trotz einer zunächst starken Vorstellung aus der Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Lucien Favre verlor am Dienstag gegen die Spurs mit 0:1. Vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park traf nur Tottenhams Starstürmer Harry Kane (48.). Die Borussia zeigte nach den jüngsten Bundesliga-Enttäuschungen zwar großes Engagement, konnte das 0:3 aus dem Hinspiel in Tottenham aber nicht aufholen. "Wir hätten natürlich ein Tor gebraucht vor der Halbzeit. Wir hatten unfassbar viele Möglichkeiten", sagte Kapitän Marco Reus.



Real Madrid – Ajax Amsterdam 1:4 (0:2)

Titelverteidiger Real Madrid ist in der Champions League im Achtelfinale ausgeschieden. Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Toni Kroos verlor gegen Ajax Amsterdam mit 1:4 und scheiterte damit trotz des 2:1-Hinspielsieges. In einer spektakulären Partie unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Felix Brych trafen Hakim Ziyech (7.), David Neres (18.), Dušan Tadić (62.) und Lasse Schöne (72.) zum Sieg für Ajax. Reals Marco Asensio war nur das zwischenzeitliche 1:3 gelungen (70.). Nach dem Scheitern im Pokal und bei zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Barcelona hat Real damit die wohl letzte Titelchance der Saison verspielt.