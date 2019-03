Bundestrainer Joachim Löw plant für die EM-Qualifikation zunächst ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff informierten die drei Fußballer des FC Bayern über die Entscheidung, teilte der DFB mit.



Ich danke Mats, Jérôme und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre", sagte Löw. Damit treibt der Bundestrainer nach dem WM-Vorrunden-Aus im Vorjahr in Russland und dem Abstieg in der Nations League den Umbruch im DFB-Team voran. Es sei "ein deutliches Signal der Erneuerung", sagte Löw. Die jungen Nationalspieler erhielten nun den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. "Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen".

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.