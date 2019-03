Video-Schiedsrichter werden ab der kommenden Saison auch in der zweiten Bundesliga mitentscheiden. Das haben die 18 Zweitligisten beschlossen. Bislang läuft eine Testphase, in der die Video-Assistenten nicht ins Spielgeschehen eingreifen dürfen.

Dafür müssen die Zweitliga-Stadien, sofern noch nicht geschehen, per Glasfaser mit dem Kontrollzentrum in Köln verbunden werden. Auch der "Video-Keller" muss in den Stadien entsprechend erweitert werden. Im Zuge der Testphase seien bereits 70 weitere Video-Assistenten für Spiele der Bundesliga und der zweiten Bundesliga ausgebildet worden, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Die Bundesliga hatte den Videobeweis zur Saison 2017/18 eingeführt, was seitdem öfter zu Diskussionen geführt hat. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit wurden 40 Fehlentscheidungen verhindert. In den bis Weihnachten 153 Bundesligaspielen gab es insgesamt 879 durch den Video-Assistenten überprüfte Situationen, das sind 5,7 pro Spiel.

Die Technik in der zweiten Liga wird die gleiche sein wie in der Bundesliga. Das DFL-Präsidium verlängerte die Zusammenarbeit mit dem Technologie-Unternehmen Hawk-Eye Innovations bis 2022. Im Laufe des Auswahlverfahrens waren die Technologien von fünf verschiedenen Anbietern unter Live-Bedingungen geprüft worden.