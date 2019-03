In einem Instagram-Video an seine Fans hat sich Fußballspieler Thomas Müller zu seiner Ausmusterung aus der Nationalmannschaft geäußert. "Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung", sagte der Bayern-Spieler. Ihm zufolge seien er sowie seine Kollegen Mats Hummels und Jérôme Boateng "immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen". Am Vortag hatte Bundestrainer Joachim Löw angekündigt, die drei Weltmeister von 2014 nicht mehr für den Kader der Nationalmannschaft zu nominieren.

Müller will die Entscheidung des Bundestrainers akzeptieren – schließlich müsse dieser "sportliche Entscheidungen" treffen. Allerdings mache ihn "die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer". Wenn es kurz nachdem die drei von Löws Entscheidung erfahren hatten, vorgefertigte Statements des Deutschen Fußball-Bundes gebe, sei das Müller zufolge "kein guter Stil und hat mit Wertschätzung eben dann auch nichts zu tun".

Müller sagte, er sei immer stolz gewesen, das DB-Trikot zu tragen und 100 Länderspiele für Deutschland gemacht zu haben. Er will sich nun auf seine Aufgaben beim FC Bayern München konzentrieren.

FC Bayern zeigt sich "irritiert"

Der Verein selbst will Löws Entscheidung nicht kommentieren. "Allerdings halten wir den Zeitpunkt und die Umstände der Bekanntgabe dieser Entscheidung an die Spieler und an die Öffentlichkeit für fragwürdig", heißt es in einer Erklärung des Clubs. So zeigten sich Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidžić "irritiert", dass der Bundestrainer seine Entscheidung dreieinhalb Monate nach dem letzten Länderspiel sowie kurz vor richtungsweisenden Spielen des FC Bayern bekannt gegeben hat.

Wenn der Bundestrainer am Ende der kommenden Woche seinen Kader für den Länderspiel-Auftakt 2019 beruft, wird vieles anders sein. "2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns", sagte Löw als grundlegende Erklärung für seine harte Entscheidung. Auch für Kapitän Manuel Neuer und Real-Madrid-Star Toni Kroos dürfte die Zeit der Einsatzgarantien vorbei sein. Innerhalb weniger Monate hat der Weltmeister-Coach von 2014 seinen Kurs radikal verändert. Noch im Herbst nach dem WM-Desaster in Russland hatte Löw die langjährigen Begleiter Müller und Hummels als Stützen für den Neuaufbau bezeichnet. Neuer machte er noch kurz vor Weihnachten zur Nummer eins bis zur EM-Endrunde 2020. Kroos bekam für das Testspiel gegen Russland eine Auszeit.

Joachim Löw will das DFB-Team verjüngen

In "fünf, sechs Jahren" soll der deutsche Fußball wieder zurück in der Weltspitze sein, "wo er hingehört", sagte vor Kurzem DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der die Entwicklung an Löws Seite begleiten will. Auf dem Weg zur EM 2020 soll es nun eine neue Generation richten. Für die Innenverteidigung, die nicht nur im gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro Hummels und Boateng gebildet hatten, ist der Münchner Niklas Süle erste Wahl. Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Matthias Ginter und Jonathan Tah sind zudem Kandidaten für diese Position. Für Müller hatte bei Löw zuletzt schon Bayern-Kollege Serge Gnabry gespielt. Der Münchner gehört wie die Leverkusener Julian Brandt und Kai Havertz, Manchester-City-Jungstar Leroy Sané sowie der Leipziger Timo Werner zu den neuen Offensiv-Hoffnungen im DFB-Team.

Im Kader für das erste Länderspiel des Jahres am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien und den Start der EM-Qualifikation vier Tage später in Amsterdam gegen Holland könnten einige neue Gesichter auftreten. Der Dortmunder Marco Reus, die Münchner Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie Julian Draxler von Paris Saint-Germain sind als neue Führungskräfte gefordert. "Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen", sagte Löw.