Die Zuschauerinnen und Zuschauer in München konnten kaum glauben, was sie auf dem Spielfeld sahen. Der 1.FC Heidenheim, gegen den der FC Bayern vor nicht all zu langer Zeit die Kickstiefel nicht mal angezogen hätte, war auf dem Weg zum Sieg, zum 4:5. Dank einer Rettungstat des Bayern-Tormanns Sven Ulreich und einem dem Zufall entsprungenen Elfmeter auf der Gegenseite kurz darauf gewannen die Bayern doch noch das spektakuläre Viertelfinale im DFB-Pokal. Die bessere Spielidee aber hatte der Zweitligist.

Die Bayern zeigten auch noch eine andere Seite: Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Müller und Leon Goretzka bilden noch immer die wohl beste Offensivreihe der Bundesliga. Auch gegen Heidenheim muss man erst mal, trotz der 80 Minuten in Unterzahl, fünf Tore schießen – wie sie es taten. Die Bayern erwischten einen spektakulär schlechten Tag, aber sie gewannen.



Ortswechsel, Dortmund, voriger Samstag: Nach 90 Minuten stand ein gerechtes 0:0 zwischen der Borussia und dem VfL Wolfsburg. Nicht viel funktionierte beim BVB, doch dann schoss in der Nachspielzeit der bis dahin beinahe unsichtbare Paco Alcácer zwei Tore. Beide auf die krumme Art, aber wieder mal gewann der BVB kurz vor Schluss und eroberte sich die Tabellenspitze zurück. Die neue Dortmunder Last-Minute-Stärke war wieder mal nötig geworden, sprach für den Glauben der Mannschaft an sich und ihren Willen, erstmals oder endlich wieder was zu gewinnen. Einen Titel.



Am Samstag um 18.30 Uhr steigt Bayern gegen Dortmund. Den Fans rast der Puls, auch die deutschen Fußballfunktionäre schauen minütlich auf ihre Uhren, wann das vorgezogene Endspiel um die Meisterschaft endlich losgeht. Sie erleben das Finish der spannendsten Saison seit sieben Jahren, damals wurde der BVB unter Jürgen Klopp zum letzten Mal Meister. In den beiden Titeljahren 2011 und 2012 gewann er alle vier Duelle.



Bayern wurde seit 2013 immer Meister – und jetzt?

Seitdem wurde immer Bayern Meister, sechsmal, jeweils mit mindestens zehn Punkten Vorsprung, es waren auch mal über 20, manchmal im April, einmal sogar im März. Dass dieses Jahr vieles anders ist und es auch in diesem Spiel keinen eindeutigen Favoriten gibt, hat zwei Gründe: Bayern ist nicht mehr so stark und Dortmund wieder besser. Und beide Teams haben viele gute Fußballer, aber auch Fehler im System.



Beachtliche neun Punkte Rückstand hatten die Bayern in dieser Saison zwischendurch schon auf den BVB. Die haben sie wieder aufgeholt, bevor sie vorige Woche durch das 1:1 in Freiburg wieder zwei einbüßten. 17-mal trafen sie in den drei Spielen zuvor. Sie demonstrierten der Welt: Robert Lewandowski wird nie torsatt, Serge Gnabry setzt sich immer besser durch, Thomas Müller ist nicht abzuschreiben und Leon Goretzka ein torgefährlicher Mittelfeldspieler.



Und im Mittelfeld sind die Bayern ihrer nationalen Konkurrenz technisch überlegen, auch dem BVB, wie man schon bei ihrer 2:3-Niederlage in der Hinrunde sehen konnte. Der Spanier Thiago und der Kolumbianer James Rodríguez haben feine Füße. Nimmt man nur die Summe individueller Qualität, ist Bayern wohl ein wenig besser als Dortmund.