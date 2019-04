Der Österreicher Oliver Glasner wird zur kommenden Saison der Nachfolger von Bruno Labbadia als Trainer beim VfL Wolfsburg. Das hat der Fußball-Bundesligist bekannt gegeben. "Wir bekommen mit ihm einen fachlich hervorragenden Trainer und einen echten Teamplayer", sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke. Glasner habe einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Labbadia hatte trotz der bislang erfolgreichen Saison mit dem VfL Wolsburg seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Den 53-Jährigen soll die schwierige Beziehung zu Schmadtke gestört haben. Schmadtke hatte vor einigen Wochen bestätigt, kein gutes Verhältnis zum Trainer zu haben.

"Wir haben uns mit Oliver Glasner bereits länger beschäftigt und seine beeindruckende Arbeit in Linz aufmerksam verfolgt. Die Gespräche mit ihm haben die positiven Eindrücke, die wir bis dahin von ihm hatten, bestätigt und uns das sichere Gefühl gegeben, dass er die richtige Wahl ist, um mit dem VfL Wolfsburg die nächste Entwicklungsphase anzugehen", sagte Schmadtke. Glasner bezeichnete den Wechsel in die Bundesliga als "eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue und der ich mich sehr gerne stelle".

Der frühere Innenverteidiger war als Spieler für den SV Ried und den Linzer ASK aktiv. Nach Stationen als Co-Trainer bei RB Salzburg und als Trainer beim SV Ried wechselte Glasner 2015 als Cheftrainer zum LASK, mit dem er derzeit in der Bundesliga den zweiten Tabellenplatz hinter RB Salzburg einnimmt.

In Linz stand Glasner noch bis 2022 unter Vertrag. Der VfL Wolfsburg soll eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro zahlen. Der VfL Wolfsburg ist seine erste Trainerstation in der deutschen Bundesliga. In Wolfsburg trifft Glasner auf seinen früheren Torhüter Pavao Pervan. Der 31-Jährige war im vergangenen Sommer aus Linz nach Wolfsburg gewechselt und vertritt im Saisonendspurt den verletzten Stammkeeper Koen Casteels.