Wer spielte wie gegen wen?

FC Barcelona – Manchester United 3:0 (Hinspiel 1:0)

Tore: 1:0 Messi (16.), 2:0 Messi (20.), 3:0 Coutinho (61.)

Juventus Turin – Ajax Amsterdam 1:2 (Hinspiel 1:1)



Tore: 1:0 Ronaldo (28.), 1:1 van de Beek (34.), 1:2 de Ligt (67.)

Wie liefen die Spiele?

Höchst unterschiedlich. Das in Barcelona erinnerte weniger an ein Viertelfinale der Champions League als ein Trainingsspielchen. Zu unterlegen war das einst so große, stolze Manchester United. Die spielten eigentlich nur die ersten zehn Minuten mit, trafen nach 40 Sekunden die Latte und später gar nichts mehr. Immer schlecht für den Gegner: Wenn Messi einen guten Tag hat. Also eigentlich immer. Was für ein Glück, diesem Mann bei der Ausübung seines Berufes zusehen zu können. Dieses Mal machte er die ersten beiden Tore selbst (das erste ein Solo inklusive Balleroberung, Beinschuss, Körpertäuschung und Präzisionsabschluss, beim zweiten bekam er Hilfe von Uniteds Torwart de Gea) und inspirierte für das dritte Tor seinen Kollegen Coutinho zum Kunstschuss. United muss mit dem Eindruck heimfahren, in etwa so viel Widerstand im Camp Nou geleistet zu haben wir die spanischen Kleinclubs Huesca und Rayo Vallecano.

Spektakulär hin und her ging es dagegen in Turin. Eine frühe Führung durch, natürlich, Cristiano Ronaldo, konnte Ajax ausgleichen, ehe sie im zweiten Durchgang zeigten, welch großen Fußball sie spielen können. Wie im Rausch rannten sie immer wieder hinein in Juves Hälfte, forsch, fast ungestüm, sogar noch, als sie schon führten. Juves Torwart Szcesny musste seine Mannschaft im Spiel halten, unter anderem mit einer nach oben gerissenen Pranke, der schönsten Parade der Saison. Half aber nichts. Dieses Ajax war einfach zu gut und zerstörte den Mythos, dass dieser Ronaldo in der Champions League einfach immer gewinnt.

Cristiano Ronaldo ist also raus?

Oh ja. Zum ersten Mal seit vier Jahren wird der Portugiese nicht den Champions-League-Pokal durchs Finalstadion tragen können. Zum ersten Mal seit neun Jahren findet ein Halbfinale ohne ihn statt. An ihm lag es sicher nicht, er hatte sich sogar extra ein paar blonde Strähnchen ins Haar tupfen lassen. Mit wässrigen Augen stapfte er vom Spielfeld und seine Laune wird sich nicht verbessert haben, als er mitbekam, dass sein großer Rivale aus Barcelona getroffen hat und nun im Halbfinale steht. Der Weltfußballertitel 2019 ist sicher futsch. Aber Ronaldo hat ja immer noch sein Spiegelbild.

Ist Ajax nun also der Geheimfavorit?

Nun ja, so geheim wie man eben sein kann, wenn man sich unter den besten vier Mannschaften Europas wiederfindet. Ein wenig verrückt ist es ja schon. Man glaubt sich auszukennen im europäischen Fußball und dann kommt da so ein Team daher mit Spielern wie de Ligt, de Jong, van de Beek, Neres, Tadić oder Ziyech, die man noch im Herbst gar nicht richtig kannte. Und nun spielt Ajax einen Fußball, der jeden Freund des schönen Spiels auf die Fernbedienung sabbern lässt. Was ist das Gegenteil vom im Grabe rotieren? Johan Cruyff jedenfalls macht genau das. Kurze, schnelle Pässe, engster Raum, höchstes Tempo, ausgefallene Ideen. So hat Ajax schon Real Madrid deklassiert. Manchmal wollen sie es im gegnerischen Strafraum gar zu schön machen. Dann aber sind sie sich auch nicht zu schade, den Ball einfach per Kopf ins Tor zu wuchten wie Matthijs de Ligt. Der ist übrigens gerade einmal 19 Jahre alt. Und Kapitän.

Ajax ist ein Wunder, das Gegenstück zum Superstarfußball der heutigen Zeit. Ein klug zusammengestelltes Team mit einem schlauen Trainer und einer Spielidee. Das ist viel mehr wert als ein dickes Bankkonto. Schön, dass es Ajax gibt.

Just want to watch this passing sequence from Ajax for eternity.pic.twitter.com/XV2fdF3M29 — J (@jbxnu) 16. April 2019

Was machten die Deutschen?

Von wegen Königsklasse ohne deutsche Beteiligung. Der Schiedsrichter Felix Brych war am Dienstagabend ebenso dabei wie Marc-André ter Stegen (Barça) und Emre Can. Letzterer fiel eigentlich nur durch seine Gelbe Karte kurz vor Schluss auf, als er den Schiri anmotzte. Ter Stegen verlebte einen ruhigen Abend, war aber dann da, als er einen Ball von Alexis Sanchez klasse aus der kurzen Ecke kratzte. Brych hingegen sorgte in Barcelona mit einer Elfmeterentscheidung für Verwirrung. Erst gab er nach einer Berührung an Rakitić Strafstoß, dann nahm er ihn zurück. Obwohl in keiner Position zweifelsfrei aufgeklärt werden konnte, ob das Ganze nun ein Foul war. Das nennt man: Videobeweisverschlimmbesserung.